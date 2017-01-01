Стало відомо, що робить Яценюк у Швейцарії

Непорозуміння у Женевському аеропорту виникло через запит Росії до Інтерполу

Поїздка лідера політичної партії «Народний фронт», екс-прем’єр-міністра Арсенія Яценюка до Швейцарії є приватною та родинною, жодних офіційних або ділових зустрічей політик там не планує. Про це у Facebook повідомила прес-секретар лідера «Народного фронту» Ольга Лаппо. «Не варто впадати в конспірологію. Жодних



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Арсеній Яценюк

Непорозуміння у Женевському аеропорту виникло через запит Росії до Інтерполу

Поїздка лідера політичної партії «Народний фронт», екс-прем’єр-міністра Арсенія Яценюка до Швейцарії є приватною та родинною, жодних офіційних або ділових зустрічей політик там не планує.

Про це у Facebook повідомила прес-секретар лідера «Народного фронту» Ольга Лаппо.

«Не варто впадати в конспірологію. Жодних офіційних, напівофіційних чи неофіційних ділових зустрічей Яценюк там не планує. Це – приватна родинна поїздка», – зазначила вона.

Окрім того, поширені російськими пропагандистськими ресурсами згадки про «недійсний паспорт» політика чи начебто виявлені під час митного контролю $50 тис. готівкою, за словами Лаппо, є нічим іншим, як «фейками» та «дезінформацією».

«Яценюк, як колишній глава МЗС, має ранг надзвичайного і повноважного посла. Тому користується дипломатичним паспортом пожиттєво», – пояснила його прес-секретар.

Причиною учорашнього непорозуміння у Женевському аеропорту вона називає абсурдний запит російської влади до Інтерполу через нібито участь Яценюка у війні в Чечні.

«І це ще раз підтверджує: Кремль боїться і мстить. Мстить за ініційований урядом Яценюка позов у Стокгольмський суд, за яким «Газпром» програв Україні 56 мільярдів, за санкції проти РФ, за підписання Асоціаціі з ЄС, за успішно пройдений шлях до безвізового режиму з Євросоюзом для українців. А головне – за створення української армії», – наголосила Лаппо.

Нагадаємо, екс-прем’єра України Арсенія Яценюка зупинили на паспортному контролі в аеропорту Женеви, куди той прилетів із молодшою донькою. Як стало відомо, це відбулося на запит РФ.

Відзначимо, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк починає процес проти Росії у Європейському суді з прав людини.