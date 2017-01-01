  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Стало відомо, що робить Яценюк у Швейцарії

    Непорозуміння у Женевському аеропорту виникло через запит Росії до Інтерполу
    Поїздка лідера політичної партії «Народний фронт», екс-прем’єр-міністра Арсенія Яценюка до Швейцарії є приватною та родинною, жодних офіційних або ділових зустрічей політик там не планує. Про це у Facebook повідомила прес-секретар лідера «Народного фронту» Ольга Лаппо. «Не варто впадати в конспірологію. Жодних
    • Сьогодні, 06:33
    • Розсилка
    Арсеній Яценюк
    Арсеній Яценюк

    Непорозуміння у Женевському аеропорту виникло через запит Росії до Інтерполу

    Поїздка лідера політичної партії «Народний фронт», екс-прем’єр-міністра Арсенія Яценюка до Швейцарії є приватною та родинною, жодних офіційних або ділових зустрічей політик там не планує.

    Про це у Facebook повідомила прес-секретар лідера «Народного фронту» Ольга Лаппо.

    «Не варто впадати в конспірологію. Жодних офіційних, напівофіційних чи неофіційних ділових зустрічей Яценюк там не планує. Це – приватна родинна поїздка», – зазначила вона.

    Окрім того, поширені російськими пропагандистськими ресурсами згадки про «недійсний паспорт» політика чи начебто виявлені під час митного контролю $50 тис. готівкою, за словами Лаппо, є нічим іншим, як «фейками» та «дезінформацією».

    «Яценюк, як колишній глава МЗС, має ранг надзвичайного і повноважного посла. Тому користується дипломатичним паспортом пожиттєво», – пояснила його прес-секретар.

    Причиною учорашнього непорозуміння у Женевському аеропорту вона називає абсурдний запит російської влади до Інтерполу через нібито участь Яценюка у війні в Чечні.

    «І це ще раз підтверджує: Кремль боїться і мстить. Мстить за ініційований урядом Яценюка позов у Стокгольмський суд, за яким «Газпром» програв Україні 56 мільярдів, за санкції проти РФ, за підписання Асоціаціі з ЄС, за успішно пройдений шлях до безвізового режиму з Євросоюзом для українців. А головне – за створення української армії», – наголосила Лаппо. 

    Нагадаємо, екс-прем’єра України Арсенія Яценюка зупинили на паспортному контролі в аеропорту Женеви, куди той прилетів із молодшою донькою. Як стало відомо, це відбулося на запит РФ.

    Відзначимо, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк починає процес проти Росії у Європейському суді з прав людини.

    МЗС ЄС Арсеній Яценюк Газпром Народний фронт паспорт партії політика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ