Скільки афганських біженців вже перебуває в Україні: оприлюднено дані

Біженці з Афганістану почали прибувати до України після державного перевороту у республіці

Загалом до органів ДМС звернулися майже 350 людей

Станом на 1 вересня 345 громадян Афганістану звернулися до України по допомогу. З них 53 людини були визнані біженцями, ще 38 осіб визнані такими, що потребують додаткового захисту. Про це йдеться у відповіді Державної міграційної служби на запит видання УНН.

«За вісім місяців 2021 року громадян Ісламської Республіки Афганістан були визнані: біженцями – 53, особами, які потребують додаткового захисту – 38», – повідомляється у документі.

Нагадаємо, У міграційній службі України звернулися до Міністерства юстиції з пропозицією переобладнати будівлі для розміщення біженців з Афганістану.

До слова, голова афганської громади у Києві поскаржився на умови для біженців.

Також повідомлялося, що на сьогодні в Україні мешкає близько 5 тис. громадян Афганістану.

Близько 2 тис з них перебувають на території країни нелегально.

Також нагадаємо, 19 біженців, які 23 серпня прилетіли в Україну з Афганістану, відбули до пункту тимчасового розміщення біженців у Яготині Київської області.

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