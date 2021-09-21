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    Скільки афганських біженців вже перебуває в Україні: оприлюднено дані

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    Біженці з Афганістану почали прибувати до України після державного перевороту у республіці - Скільки афганських біженців вже перебуває в Україні: оприлюднено дані
    Біженці з Афганістану почали прибувати до України після державного перевороту у республіці
    Фото: dpsu.gov.ua

    Загалом до органів ДМС звернулися майже 350 людей

    Станом на 1 вересня 345 громадян Афганістану звернулися до України по допомогу. З них 53 людини були визнані біженцями, ще 38 осіб визнані такими, що потребують додаткового захисту. Про це йдеться у відповіді Державної міграційної служби на запит видання УНН.

    «За вісім місяців 2021 року громадян Ісламської Республіки Афганістан були визнані: біженцями – 53, особами, які потребують додаткового захисту – 38», – повідомляється у документі.

    Нагадаємо, У міграційній службі України звернулися до Міністерства юстиції з пропозицією переобладнати будівлі для розміщення біженців з Афганістану.

    До слова, голова афганської громади у Києві поскаржився на умови для біженців.

    Також повідомлялося, що на сьогодні в Україні мешкає близько 5 тис. громадян Афганістану.

    Близько 2 тис з них перебувають на території країни нелегально.

    Також нагадаємо, 19 біженців, які 23 серпня прилетіли в Україну з Афганістану, відбули до пункту тимчасового розміщення біженців у Яготині Київської області.

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    Теги: Афганістан Міністерство юстиції
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    Скільки афганських біженців вже перебуває в Україні: оприлюднено дані