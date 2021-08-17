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    Показали фото з літака, який евакуює людей з Афганістану (фото)

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    Всередині ніде голці впасти - Показали фото з літака, який евакуює людей з Афганістану (фото)
    Всередині ніде голці впасти
    Фото Ієн Бреммер / Facebook

    У салоні літака – жодного вільного сантиметра

    Політолог Ієн Бреммер на своїй сторінці у Facebook показав фото з салона літака, який евакуює людей з аеропорту Кабула. «Всередині американського транспорту, що вилітає з Кабула. Надзвичайно», – підписав він знімок.

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    На фото видно, що у літаку люди стоять повсюди, де є місце.

    Також політолог показав фото з околиць аеропорту Кабула.

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    Нагадаємо, супутник Maxar Technologies зняв нинішню ситуацію в Афганістані з людьми, які перебувають біля аеропорту і на злітно-посадковій смузі.

    Щоб вирватися з Афганістану, люди чіпляються за шасі літаків і прив'язуються до крил. Але після зльоту літака вони падають і розбиваються на смерть.

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    Теги: Афганістан
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    Показали фото з літака, який евакуює людей з Афганістану (фото)