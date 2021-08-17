Показали фото з літака, який евакуює людей з Афганістану (фото)

У салоні літака – жодного вільного сантиметра

Політолог Ієн Бреммер на своїй сторінці у Facebook показав фото з салона літака, який евакуює людей з аеропорту Кабула. «Всередині американського транспорту, що вилітає з Кабула. Надзвичайно», – підписав він знімок.

На фото видно, що у літаку люди стоять повсюди, де є місце.

Також політолог показав фото з околиць аеропорту Кабула.

Нагадаємо, супутник Maxar Technologies зняв нинішню ситуацію в Афганістані з людьми, які перебувають біля аеропорту і на злітно-посадковій смузі.

Щоб вирватися з Афганістану, люди чіпляються за шасі літаків і прив'язуються до крил. Але після зльоту літака вони падають і розбиваються на смерть.

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