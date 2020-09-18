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    Стало відомо, скільки коштуватиме нова PlayStation 5 в Україні

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    <div class="alt"> <p>В Україні PlayStation 5 почнуть продавати 19 листопада</p> </div> <span></span> - Стало відомо, скільки коштуватиме нова PlayStation 5 в Україні

    В Україні PlayStation 5 почнуть продавати 19 листопада

    Ігрова консоль надійде у продаж наприкінці осені

    Український підрозділ Sony повідомив ціни на свої нові ігрові консолі PlayStation 5 для України. Про це повідомляють #Букви.

    Продажі консолі в Україні стартують з 19 листопада.

    Ціна PlayStation 5 Digital Edition на українському ринку складатиме 12 999 грн, а PlayStation 5 з дисководом Ultra HD Blu-ray™ – 15 999 грн.

    Обидві моделі PS5 отримали один і той самий спеціальний процесор з вбудованими центральним і графічним процесорами для чудової графіки в якості до 4K, а також один і той самий надшвидкісний SSD з інтегрованим модулем I/O, який забезпечує блискавичне завантаження.

    Крім того, обидві версії консолі забезпечать ефект повного занурення в ігри завдяки бездротовому контролеру DualSense і тривимірному звуку: завдяки цьому користувачам буде доступний однаково революційний геймплей, незалежно від того, яку PlayStation 5 вони оберуть.

    Підрозділ Sony також оголосила ціни на наступні аксесуари, які вийдуть одночасно з PlayStation 5:

    – Бездротовий контролер DualSense – 2 099 грн;

    – Гарнітура PULSE 3D з підтримкою 3D-звуку і двома шумопригнічувальними мікрофонами – 2 999 грн;

    – HD камера з двома об'єктивами 1080p, призначена для запису геймерів та їхніх епічних ігрових моментів – 1 799 грн;

    – Media Remote (пульт управления) для зручної навігації по фільмах і стрімінговим сервісам – 899 грн;

    – Зарядна станція для зручної зарядки двох бездротових геймпадів DualSense – 899 грн.

    Нагадаємо, компанія Sony презентувала ігрову консоль PlayStation 5 ще у червні.

    До слова, цього тижня Apple представила нові iPad і дві моделі смарт-годинників.

    ціни Україна
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