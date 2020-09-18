Стало відомо, скільки коштуватиме нова PlayStation 5 в Україні

Ігрова консоль надійде у продаж наприкінці осені

Український підрозділ Sony повідомив ціни на свої нові ігрові консолі PlayStation 5 для України. Про це повідомляють #Букви.

Продажі консолі в Україні стартують з 19 листопада.

Ціна PlayStation 5 Digital Edition на українському ринку складатиме 12 999 грн, а PlayStation 5 з дисководом Ultra HD Blu-ray™ – 15 999 грн.

Обидві моделі PS5 отримали один і той самий спеціальний процесор з вбудованими центральним і графічним процесорами для чудової графіки в якості до 4K, а також один і той самий надшвидкісний SSD з інтегрованим модулем I/O, який забезпечує блискавичне завантаження.

Крім того, обидві версії консолі забезпечать ефект повного занурення в ігри завдяки бездротовому контролеру DualSense і тривимірному звуку: завдяки цьому користувачам буде доступний однаково революційний геймплей, незалежно від того, яку PlayStation 5 вони оберуть.

Підрозділ Sony також оголосила ціни на наступні аксесуари, які вийдуть одночасно з PlayStation 5:

– Бездротовий контролер DualSense – 2 099 грн;

– Гарнітура PULSE 3D з підтримкою 3D-звуку і двома шумопригнічувальними мікрофонами – 2 999 грн;

– HD камера з двома об'єктивами 1080p, призначена для запису геймерів та їхніх епічних ігрових моментів – 1 799 грн;

– Media Remote (пульт управления) для зручної навігації по фільмах і стрімінговим сервісам – 899 грн;

– Зарядна станція для зручної зарядки двох бездротових геймпадів DualSense – 899 грн.

Нагадаємо, компанія Sony презентувала ігрову консоль PlayStation 5 ще у червні.

До слова, цього тижня Apple представила нові iPad і дві моделі смарт-годинників.