В реєстр боржників потрапили понад 1,7 млн українців



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92% виконавчих проваджень – це стягнення з фізичних осіб

Міністерство юстиції України опублікувало реєстр боржинків, до якого наразі ввійшли понад 1,7 мільйона жителів країни. Про це повідомляє Opendatabot.

Як зазначається, причинами цього стали такі фактори, як невиконання рішення суду, несплата адміністративного штрафу, несплата комунальних послуг, невиплата аліментів та несплата за кредитами.

«Боржникам з реєстру можуть заборонити виїзд з країни, відмовити у відкритті поточних рахунків в банку, скасувати запити на відчуження майна та відмовити в наданні будь-яких нотаріальних послуг (наприклад, для купівлі або продажу нерухомості), а також це може вплинути на рішення роботодавця при прийомі на роботу», – пояснив юрист Микита Підгайний.

До слова, 92% виконавчих проваджень – це стягнення з фізичних осіб, а 8% – з юридичних осіб. Зокрема, найпоширенішими типами боргів серед фізичних осіб є стягнення на користь держави та на користь компаній і громадян.

Нагадаємо, жителі Сумщини заборгували за газ 587 млн грн.

В Запорізькій області 80% споживачів боргують за газ.

Як повідомлялося, мати боржника у Миколаєві прострелила ногу колектору.