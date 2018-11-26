Стало відомо, скільки пасажирів уже перевіз поїзд чотирьох столиць



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За маршрутом Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига курсують оновлені поїзди

До поїзда чотирьох столиць може приєднатися Таллінн

За 8 рейсів поїзда чотирьох столиць №31/32 перевезено 2,1 тис. пасажирів в обох напрямках. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Зокрема, було перевезено 1 тис. пасажирів від/до Литви та 0,95 тис. пасажирів від/до Латвії.

«Поки що він курсує з рентабельністю близько нуля, проте, враховуючи «низький сезон» та лише початок його курсування, можна вважати запуск цього маршруту вдалим», - зазначили в «Укрзалізниці».

До поїзда чотирьох столиць може приєднатися і п’ята – Таллінн. Після успішного запуску поїзда Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига АТ «Естонська залізниця» виявило зацікавленість у продовженні маршруту до своєї столиці. Переговори з АТ «Естонська залізниця» із цього питання заплановані на грудень 2018 року. Наразі проводяться попередні консультації з усіма сторонами – учасницями маршруту.

Нагадаємо, що з 28 вересня 2018 року за ініціативи Укрзалізниці за погодженням із залізничними адміністраціями України, Білорусі, Литви та Латвії впроваджено курсування поїзда №31/32 Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига.