Стало відомо, яке міністерство буде готувати консолідовану претензію до держави-агресора та окупанта документ



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Міністр юстиції України Денис Малюська очолить комісію, яка готуватиме претензії до держави-агресора

До складу комісії, зокрема, увійдуть представники Мін’юсту, МЗС та Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

Міністерство юстиції очолить міжвідомчий координаційний орган щодо узагальнення правової позиції держави у питанні відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та підготовки консолідованої претензії України до Російської Федерації щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України. Про це йдеться у відповіді Кабінету міністрів на редакційний запит ІА «Главком».

Відповідно до статті 6 пункту 7 Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» на Кабінет міністрів України покладено створення «міжвідомчого координаційного органу з метою узагальнення правової позиції держави у питанні відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та підготовки консолідованої претензії України до Російської Федерації щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України». Дана комісія була створена попереднім складом Уряду відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1059. Очолювала її тодішня віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«Наразі склад уряду та повноваження його членів змінилися. Наразі підготовлено доручення віцепрем’єр-міністра на основі звернення Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб щодо оновлення складу цієї комісії. Очолити комісію запропоновано міністру юстиції», - йдеться у відповіді Кабінету міністрів на редакційний запит ІА «Главком».

Планується, що до складу комісії, зокрема, увійдуть представники Мін’юсту, МЗС та Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Включення до складу комісії Віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитра Кулеби не планується.

В які строки буде підготовлено та пред’явлено консолідовану претензію до держави-агресора та окупанта у відповіді Кабінету Міністрів не уточнюється.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» посол України, екссуддя Міжнародного кримінального трибуналу з колишньої Югославії, юрист-міжнародник Володимир Василенко зазначив, що «відповідно до практики ООН консолідована претензія може бути поширена як документ Генеральної Асамблеї ООН (це можна зробити і в рамках інших міжнародних організацій) і стане потужним джерелом офіційного інформування міжнародної спільноти про вчинення РФ тяжкого міжнародного злочину».

На його тверде переконання, наявність консолідованої претензії посилюватиме позиції України в переговорах як з РФ, так і зі своїми партнерами та міжнародними організаціями. Офіційне пред’явлення консолідованої претензії Російській Федерації є кроком, без якого неможливо започаткувати прогрес покладення на неї міжнародно-правової відповідальності. Дія консолідованої претензії не матиме обмеження в часі, оскільки на злочин агресії не поширюються жодні терміни давності.