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    «Операція з підтримання миру». Пристайко розповів про альтернативу мінським угодам

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    <span>Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко</span> - «Операція з підтримання миру». Пристайко розповів про альтернативу мінським угодам
    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко
    Фото: РБК-Україна

    Міністр припустив, що може відбутися зміна деяких пунктів мінських домовленостей

    Альтернативою мінських угод може бути операція з підтримання миру, яка взагалі не передбачена мінським процесом. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю РБК-Україна.

    Пристайко зазначив, що в МЗС є «папка з варіантом номер два, на випадок якщо варіант номер один не працює». У ній написано, що якщо мінський процес не реалізується, треба мати інший напрям дій.

    «Я вже багато разів говорив, що це може бути операція з підтримання миру. Мінським процесом вона взагалі не передбачена. І навіть коли її лідери обговорюють, виникає справедливе питання: так ми виходимо з мінських угод? Тобто я не сказав нічого «анти-мінського», навпаки, лідери давно вже обговорюють можливість змін, які передбачають можливість місії з підтримання миру», - сказав він.

    У той же час він додав, що якщо цей варіант не спрацьовує, наприклад, Росія блокує рішення Радбезу ООН і місія не з'являється, тоді, очевидно, дипломатична система дістає третій варіант.

    «І у нас в запасі є ще кілька варіантів, які змальовувалися вже президенту в загальних рисах», - додав Пристайко.

    Нагадаємо, минулого тижня в інтерв'ю BBC Пристайко заявив, що Київ допускає можливість виходу з мінських домовленостей.

    П'ятий президент України Петро Порошенко вважає недоречними слова глави МЗС Вадима Пристайка про вихід України із Мінських угод. 

     

    МЗС Росія бойовики на Донбасі міністр Мінські угоди Україна Вадим Пристайко
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