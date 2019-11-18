«Операція з підтримання миру». Пристайко розповів про альтернативу мінським угодам



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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко Фото: РБК-Україна

Міністр припустив, що може відбутися зміна деяких пунктів мінських домовленостей

Альтернативою мінських угод може бути операція з підтримання миру, яка взагалі не передбачена мінським процесом. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю РБК-Україна.

Пристайко зазначив, що в МЗС є «папка з варіантом номер два, на випадок якщо варіант номер один не працює». У ній написано, що якщо мінський процес не реалізується, треба мати інший напрям дій.

«Я вже багато разів говорив, що це може бути операція з підтримання миру. Мінським процесом вона взагалі не передбачена. І навіть коли її лідери обговорюють, виникає справедливе питання: так ми виходимо з мінських угод? Тобто я не сказав нічого «анти-мінського», навпаки, лідери давно вже обговорюють можливість змін, які передбачають можливість місії з підтримання миру», - сказав він.

У той же час він додав, що якщо цей варіант не спрацьовує, наприклад, Росія блокує рішення Радбезу ООН і місія не з'являється, тоді, очевидно, дипломатична система дістає третій варіант.

«І у нас в запасі є ще кілька варіантів, які змальовувалися вже президенту в загальних рисах», - додав Пристайко.

Нагадаємо, минулого тижня в інтерв'ю BBC Пристайко заявив, що Київ допускає можливість виходу з мінських домовленостей.

П'ятий президент України Петро Порошенко вважає недоречними слова глави МЗС Вадима Пристайка про вихід України із Мінських угод.