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    Стало відомо, які населені пункти захопили окупанти

    Російські окупанти захупили кілька населених пунктів на Херсонщині - Стало відомо, які населені пункти захопили окупанти
    Російські окупанти захупили кілька населених пунктів на Херсонщині

    Міський голова Генічеська підтвердив захоплення міста

    На Херсонщині окупанти захопили декілька населених пунктів. Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

    Зокрема:

    Генічеський район: всі державні структури перейшли під контроль Росії. Техніка стоїть в самому місті Генічеськ, на околицях блокпости з російськими військами. Проводять перевірку тих, хто виїжджає. Перевіряють приналежність до Збройних сил України. Стрілянина й активні бойові дії відсутні. Генічеський міський голова Олександр Тулупов підтвердив захоплення міста.

    Скадовський район: колона військової техніки стоїть у районі Широкого, не рухається. У місті Скадовськ війська відсутні. Стрілянина й активні бойові дії відсутні.

    Бериславський район: велика колона бронетехніки перетнула Каховську ГЕС та направилась в бік Великої Олександрівки. Стрілянина й активні бойові дії відсутні. Щодо перебування техніки в місті Берислав точних даних немає.

    Каховський район: видання «Бабель» повідомляє, що військові відбили в окупантів контроль над містом Нова Каховка і Гідроелектростанцією, які вони захопили раніше.

    Херсонський район: Олешки під контролем російських військ, які також знищили військові обʼєкти. Переправа через річку Дніпро під контролем Росії.

    Теги: окупанти війна
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    Стало відомо, які населені пункти захопили окупанти