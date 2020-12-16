МОЗ назвав медичні сервіси, які стануть доступними онлайн у наступному році

Пацієнти в наступному році зможуть отримувати електронні рецепти і план лікування

Наразі МОЗ спільно з Мінцифри та НСЗУ працює над вісьмома цифровими проєктами для протидії коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я у 2021 році планує цифровізувати лікарняні та рецепти, плани лікування, впровадити модуль чутливих даних та електронний кабінет з інтеграцією у «Дію».

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер 16 грудня під час брифінгу.

«В рамках продовження розвитку електронної системи охорони здоров'я в 2021 році заплановано старт низки сервісів та нового функціоналу. Зокрема електронного лікарняного, електронних рецептів, плану лікування, модуля чутливих даних, електронно кабінету пацієнта з інтеграцією в портал «Дія» тощо», - сказав Кучер.

Крім того, за його словами, наразі МОЗ спільно з Міністерством цифрової трансформації та Національною службою здоров'я України (НСЗУ) працює над вісьмома цифровими проєктами для протидії коронавірусу. Йдеться про інструменти з координації та госпіталізації, оптимізації звітів закладів охорони здоров'я, цифровізація обліку підозрілих та підтверджених випадків коронавірусу, удосконалення електронних направлень на ПЛР-тестування.

Раніше медичний сервіс Helsi запустив мобільний додаток на iOS та Android. У додатку можна ознайомитися з усіма послугами закладів охорони здоров’я чи клінік, обравши найоптимальніші для себе за місцем розташування та вартістю послуг.

Джерело: Еспресо ТВ