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    МОЗ назвав медичні сервіси, які стануть доступними онлайн у наступному році

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    Пацієнти в наступному році зможуть отримувати електронні рецепти і план лікування - МОЗ назвав медичні сервіси, які стануть доступними онлайн у наступному році
    Пацієнти в наступному році зможуть отримувати електронні рецепти і план лікування
    фото: pxfuel.com

    Наразі МОЗ спільно з Мінцифри та НСЗУ працює над вісьмома цифровими проєктами для протидії коронавірусу

    Міністерство охорони здоров'я у 2021 році планує цифровізувати лікарняні та рецепти, плани лікування, впровадити модуль чутливих даних та електронний кабінет з інтеграцією у «Дію».

    Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер 16 грудня під час брифінгу.

    «В рамках продовження розвитку електронної системи охорони здоров'я в 2021 році заплановано старт низки сервісів та нового функціоналу. Зокрема електронного лікарняного, електронних рецептів, плану лікування, модуля чутливих даних, електронно кабінету пацієнта з інтеграцією в портал «Дія» тощо», - сказав Кучер.

    Крім того, за його словами, наразі МОЗ спільно з Міністерством цифрової трансформації та Національною службою здоров'я України (НСЗУ) працює над вісьмома цифровими проєктами для протидії коронавірусу. Йдеться про інструменти з координації та госпіталізації, оптимізації звітів закладів охорони здоров'я, цифровізація обліку підозрілих та підтверджених випадків коронавірусу, удосконалення електронних направлень на ПЛР-тестування.

    Раніше медичний сервіс Helsi запустив мобільний додаток на iOS та AndroidУ додатку можна ознайомитися з усіма послугами закладів охорони здоров’я чи клінік, обравши найоптимальніші для себе за місцем розташування та вартістю послуг.

     

    Джерело: Еспресо ТВ

    Теги: медицина лікар технології хвороби
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