Стало відомо, якого нового генерала можуть спустити з Кремля в окупований Крим



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Олег Торубаров

Олег Торубаров може очолити окупаційне управління МВС в Криму

У червні президент РФ Володимир Путін зняв з посади генерал-майора Сергія Абісова, який керував поліцією окупованого Криму з травня 2014 року. Його місце може зайняти генерал-лейтенант МВС Олег Торубаров, пише Znak.com.

Торубаров родом з України. Він народився 30 жовтня 1958 року в місті Котовську Одеської області. Довгий час працював в УВС Магаданської області, яку очолював з 2004 по 2007 рік. Потім був переведений начальником УВС Калузької області. Звідти указом Путіна його перевели на Алтай.

Зараз Торубаров знаходиться у відпустці, після якої може бути призначений головою російського МВС в окупований Крим.

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