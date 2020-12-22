Стан Чорного моря на межі екологічної катастрофи – Держекоінспекція

За словами науковців, вже в 2050 році в океанах буде більше пластику, ніж риби

Cьогодні проблема засмічення морів набуває загрозливого масштабу. Саме тому Держекоінспекція приєднається до розробки цифрової платформи GPML, яка ініціюється Програмою ООН із довкілля. Про це повідомив голова відомства Андрій Мальований на своїй сторінці в мережі Facebook.

За словами Мальованого, впровадження цифрового інструменту з великою базою даних дозволить відслідковувати засмічення моря, аналізувати обсяги генерації та переробки пластикового сміття та координувати зусилля країн для очищення морів.

«Держекоінспекція, використовуючи цифрову платформу, зможе вносити в неї свої дані про стан морської акваторії та відстежувати явища, які становлять небезпеку для Чорного та Азовського морів», – сказав він.

Очільник Держекоінспекції зазначив, що засмічення морів у такому обсязі, як це відбувається сьогодні, може призвести до того, що вже в 2050 році в океанах буде більше пластику, ніж риби. Такий висновок зробили дослідники Фонду Елен Макартур.

«Для України реалізація цих цілей вкрай важлива, адже стан наших морів – особливо Чорного – сьогодні на межі екологічної катастрофи. За даними проєкту EMBLAS, засміченість Чорного моря вдвічі перевищує аналогічний показник Середземного. Якщо в Середземному морі на 1 кв. м. припадає 52 одиниці сміття, то в Чорному — 90,5», – повідомив Мальований.

Отож, впровадження цифрової платформи спільно з провідними країнами світу дозволить Україні отримати доступ до найкращих практик та робочих кейсів для протидії засміченню морів і покращення стану морських екосистем. Цифрову платформу почнуть розробляти в лютому 2021 року.