Сьогодні розпочинається основна сесія ЗНО

Процедура допуску передбачає проходження термометрії та ідентифікації учасників ЗНО

Сьогодні, 21 травня, розпочнеться основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Першим проведуть тестування з хімії. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Друге і третє тестування основної сесії ЗНО-2021 відбудуться на початку наступного тижня – 24 і 25 травня.

Допуск учасників розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Процедура допуску передбачає проходження термометрії та ідентифікації учасників ЗНО.

Для цього з собою потрібно взяти: оригінал сертифіката ЗНО; паспорт або інший документ, серія(при наявності) та номер якого вказаний у сертифікаті; запрошення-перепустку для участі в ЗНО, яке учасники повинні самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Якщо не буде якогось з документів, учасника не допустять до складання тестування. Також в участі буде відмовлено, якщо людина запізниться і прибуде в пункт тестування після 10:50.

На тестування з собою також варто взяти: 2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору; пляшечку з питною водою без етикетки; засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і за необхідності скористатися.

Тим часом, у більшості шкіл останні дзвоники відбудуться у п’ятницю, 28 травня 2021 року. Однак, через карантин та подовжені канікули школи деяких міст можуть змістити дати закінчення навчального року та вирішити самостійно, в якій формі проводити останній дзвоник.