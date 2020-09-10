Минулої доби до лікарень Києва потрапили ще пів сотні хворих на коронавірус



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Госпіталізований ще 51 киянин із Covid-19

За добу найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі

Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватись. Іще в 298 киян виявили коронавірус. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«4 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 254 киян. На сьогодні в столиці вже 16 119 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - написав мер.

Серед тих, хто захворіли:

155 жінок віком від 21 до 84 років,

123 чоловіки віком від 18 до 84 рокiв,

9 дівчаток від 3 місяців до 17 рокі,

11 хлопчиків від 2 років до 16.

Захворіли, зокрема, і 11 медиків.

Минулої доби до лікарень столиці потрапив 51 пацієнт. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 92 людини. Всього коронавірус подолали 5002 мешканці Києва, повідомив Кличко.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 59, у Дніпровському – 45 та в Оболонському районі – 36 випадків.





«Загроза – не примарна. І упередити її можна тільки дотримуючись правил безпеки. Не нехтуйте ними! Бережіть себе!» - наголосив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 145612

Хворіють 76712

Одужали 65877

Померли 3023

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Як повідомлялося, станом на 9 вересня у стаціонарах столичних медзакладів перебували 913 хворих на коронавірус. 158 пацієнтів - у важкому стані. Місто додало госпітальні бази для прийому хворих на коронавірус. Загалом таких пацієнтів сьогодні лікують у 16 медзакладах столиці. Це – майже 2000 ліжок. Заповнені з них 50% місць.