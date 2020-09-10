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    Минулої доби до лікарень Києва потрапили ще пів сотні хворих на коронавірус

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    Госпіталізований ще 51 киянин із&nbsp;Covid-19 - Минулої доби до лікарень Києва потрапили ще пів сотні хворих на коронавірус
    Госпіталізований ще 51 киянин із Covid-19

    За добу найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі

    Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватись. Іще в 298 киян виявили коронавірус. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «4 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 254 киян. На сьогодні в столиці вже 16 119 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - написав мер. 

    Серед тих, хто захворіли:

    • 155 жінок віком від 21 до 84 років,
    • 123 чоловіки віком від 18 до 84 рокiв,
    • 9 дівчаток від 3 місяців до 17 рокі,
    • 11 хлопчиків від 2 років до 16.

    Захворіли, зокрема, і 11 медиків.

    Минулої доби до лікарень столиці потрапив 51 пацієнт. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. 

    Одужали за добу 92 людини. Всього коронавірус подолали 5002 мешканці Києва, повідомив Кличко.

    Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 59, у Дніпровському – 45 та в Оболонському районі – 36 випадків.


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    «Загроза – не примарна. І упередити її можна тільки дотримуючись правил безпеки. Не нехтуйте ними! Бережіть себе!» - наголосив Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      145612
    • Хворіють
      76712
    • Одужали
      65877
    • Померли
      3023

    Як повідомлялося, станом на 9 вересня у стаціонарах столичних медзакладів перебували 913 хворих на коронавірус. 158 пацієнтів - у важкому стані. Місто додало госпітальні бази для прийому хворих на коронавірус. Загалом таких пацієнтів сьогодні лікують у 16 медзакладах столиці. Це – майже 2000 ліжок. Заповнені з них 50% місць. 

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