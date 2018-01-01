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    Став відомий цьогорічний фільм-переможець «Берлінале»

    Картина «Не чіпай мене» несподівано отримала головну нагороду кінофестивалю
    «Золотого ведмедя» за кращий фільм року на престижному кінофестивалі у Берліні несподівано отримала картина «Не чіпай мене» румунського режисера Адіни Пантилія. Про це повідомляє ТСН. Кращою режисурою визнано роботу Веса Андерсона у стрічці «Острів собак», а гран-прі журі дісталося фільму Mug Мальгорсати
    • Сьогодні, 04:30
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    Статуетка&nbsp;&laquo;Берлінале&raquo;
    Статуетка «Берлінале»

    Картина «Не чіпай мене» несподівано отримала головну нагороду кінофестивалю

    «Золотого ведмедя» за кращий фільм року на престижному кінофестивалі у Берліні несподівано отримала картина «Не чіпай мене» румунського режисера Адіни Пантилія.

    Про це повідомляє ТСН.

    Кращою режисурою визнано роботу Веса Андерсона у стрічці «Острів собак», а гран-прі журі дісталося фільму Mug Мальгорсати Шумовськи.

    Також зазначається, що до останнього фаворитом вважався інший фільм – «Утойя» про теракт у Норвегії влітку 2011 року, коли екстреміст Андерс Брейвік розстріляв молодіжний табір та обірвав 69 юних життів. Його називали найважчим і найсерйознішим на кінофестивалі.

    На «Берлінале» фільм про теракт Брейвіка отримав неофіційну нагороду незалежного журі.

    Раніше повідомлялося, що на 68-му міжнародному кінофестивалі «Берлінале-2018» відбудеться світова прем’єра роботи українського режисера Сергія Лозниці – День перемоги.

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