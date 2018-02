Став відомий цьогорічний фільм-переможець «Берлінале»

Картина «Не чіпай мене» несподівано отримала головну нагороду кінофестивалю

«Золотого ведмедя» за кращий фільм року на престижному кінофестивалі у Берліні несподівано отримала картина «Не чіпай мене» румунського режисера Адіни Пантилія.

Про це повідомляє ТСН.

Кращою режисурою визнано роботу Веса Андерсона у стрічці «Острів собак», а гран-прі журі дісталося фільму Mug Мальгорсати Шумовськи.

