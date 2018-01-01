Став відомий цьогорічний фільм-переможець «Берлінале»
- Сьогодні, 04:30
-
Розсилка
Картина «Не чіпай мене» несподівано отримала головну нагороду кінофестивалю
«Золотого ведмедя» за кращий фільм року на престижному кінофестивалі у Берліні несподівано отримала картина «Не чіпай мене» румунського режисера Адіни Пантилія.
Про це повідомляє ТСН.
Кращою режисурою визнано роботу Веса Андерсона у стрічці «Острів собак», а гран-прі журі дісталося фільму Mug Мальгорсати Шумовськи.
The winners of the evening and #berlinale 2018— Berlinale (@berlinale) 24 февраля 2018 г.
>TOUCH ME NOT by Adina Pintilie< pic.twitter.com/oJDYdqpJT9
Також зазначається, що до останнього фаворитом вважався інший фільм – «Утойя» про теракт у Норвегії влітку 2011 року, коли екстреміст Андерс Брейвік розстріляв молодіжний табір та обірвав 69 юних життів. Його називали найважчим і найсерйознішим на кінофестивалі.
На «Берлінале» фільм про теракт Брейвіка отримав неофіційну нагороду незалежного журі.
Раніше повідомлялося, що на 68-му міжнародному кінофестивалі «Берлінале-2018» відбудеться світова прем’єра роботи українського режисера Сергія Лозниці – День перемоги.