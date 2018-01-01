Став відомий цьогорічний фільм-переможець «Берлінале»

Картина «Не чіпай мене» несподівано отримала головну нагороду кінофестивалю

«Золотого ведмедя» за кращий фільм року на престижному кінофестивалі у Берліні несподівано отримала картина «Не чіпай мене» румунського режисера Адіни Пантилія. Про це повідомляє ТСН. Кращою режисурою визнано роботу Веса Андерсона у стрічці «Острів собак», а гран-прі журі дісталося фільму Mug Мальгорсати



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Статуетка «Берлінале»

Картина «Не чіпай мене» несподівано отримала головну нагороду кінофестивалю

«Золотого ведмедя» за кращий фільм року на престижному кінофестивалі у Берліні несподівано отримала картина «Не чіпай мене» румунського режисера Адіни Пантилія.

Про це повідомляє ТСН.

Кращою режисурою визнано роботу Веса Андерсона у стрічці «Острів собак», а гран-прі журі дісталося фільму Mug Мальгорсати Шумовськи.

The winners of the evening and #berlinale 2018

>TOUCH ME NOT by Adina Pintilie< pic.twitter.com/oJDYdqpJT9 — Berlinale (@berlinale) 24 февраля 2018 г.

Також зазначається, що до останнього фаворитом вважався інший фільм – «Утойя» про теракт у Норвегії влітку 2011 року, коли екстреміст Андерс Брейвік розстріляв молодіжний табір та обірвав 69 юних життів. Його називали найважчим і найсерйознішим на кінофестивалі.

На «Берлінале» фільм про теракт Брейвіка отримав неофіційну нагороду незалежного журі.

Раніше повідомлялося, що на 68-му міжнародному кінофестивалі «Берлінале-2018» відбудеться світова прем’єра роботи українського режисера Сергія Лозниці – День перемоги.