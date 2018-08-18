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    Став відомий стан українців, постраждалих в смертельній аварії в Польщі

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    ДТП з туристам в Польщі - Став відомий стан українців, постраждалих в смертельній аварії в Польщі
    Фото: RMF
    ДТП з туристам в Польщі

    Турагентство направило додатковий автобус для перевезення туристів назад

    Стан здоров'я українців, які постраждали у ДТП з автобусом у Польщі, оцінюється як середньої тяжкості та стабільний. Про це повідомив у коментарі «Укрінформу» начальник Управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Василь Кирилич.

    «Стан постраждалих середньої тяжкості, стабільний. Один постраждалий у важкому стані. Троє загиблих», - сказав він.

    За словами Кирилича, консул України уже перебуває на місці та взаємодіє з поліцією і лікарями медзакладів, у які госпіталізували постраждалих, допомагає організовувати допомогу українцям.

    За інформацією МЗС, у лікарні в Перемишлі госпіталізовано 21 постраждалого, в Ярославлі - 2, в Леску - 3, в Бжозові - 1, в Саноку - 7 і в Устриках Дольних - 4.

    Кирилич зазначив, що турагентство направило додатковий автобус для перевезення тих, хто не постраждав, в Україну.

    Нагадаємо, ввечері 17 серпня у Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі українського автобуса, в якому їхало 54 українці. Загинули троє людей, травмувалися 17.

    Водія туристичного автобуса з громадянами України, що потрапив у ДТП у Польщі, затримали за підозрою в перевищенні швидкості.

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