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    У світі

    Смертельна ДТП українського автобуса у Польщі: водія затримали

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    ДТП з туристам в Польщі - Смертельна ДТП українського автобуса у Польщі: водія затримали
    Фото: RMF
    ДТП з туристам в Польщі

    Водія допитаюсь слідчі

    Водія туристичного автобуса з громадянами України, що потрапив у ДТП у Польщі, затримали за підозрою в перевищенні швидкості. Про це повідомляє RMF.

    «Водій українського автобуса, який потрапив в аварію у Лещаві-Дольній у Підкарпатті, був затриманий», - йдеться у повідомленні.

    За словами експерта з питань дорожнього руху, водій автобуса, ймовірно, перевищив допустиму швидкість.

    Прокурори у неділю, 19 серпня, допитають затриманого водія і, можливо, висунуть звинувачення.

    Нагадаємо, ввечері 17 серпня у Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі українського автобуса, в якому їхало 54 українці. Загинули троє людей, травмувалися 17, дев’ять з яких важко. Серед потерпілих є діти.

    Джерело: Укрінформ

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