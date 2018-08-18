Смертельна ДТП українського автобуса у Польщі: водія затримали



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Фото: RMF ДТП з туристам в Польщі

Водія допитаюсь слідчі

Водія туристичного автобуса з громадянами України, що потрапив у ДТП у Польщі, затримали за підозрою в перевищенні швидкості. Про це повідомляє RMF.

«Водій українського автобуса, який потрапив в аварію у Лещаві-Дольній у Підкарпатті, був затриманий», - йдеться у повідомленні.

За словами експерта з питань дорожнього руху, водій автобуса, ймовірно, перевищив допустиму швидкість.

Прокурори у неділю, 19 серпня, допитають затриманого водія і, можливо, висунуть звинувачення.

Нагадаємо, ввечері 17 серпня у Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі українського автобуса, в якому їхало 54 українці. Загинули троє людей, травмувалися 17, дев’ять з яких важко. Серед потерпілих є діти.

Джерело: Укрінформ