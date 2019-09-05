Стефанчук назвав головне завдання для Верховної Ради



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Перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук

Перший віцеспікер назвав чинний регламент Ради «тромбом для будь-яких питань»

Розробка нового регламенту Верховної Ради - це головне завдання для парламенту дев'ятого скликання.

Про це сказав перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук, повідомляє «Укрінформ».

«Наше завдання номер один - ми його вже обговорили на рівні керівництва Верховної Ради, з головами і заступниками голови нашої фракції, з головами комітетів - розробити абсолютно новий регламент, який би був сукупністю процедур, які б надали можливість при збереженні прав більшості та опозиції забезпечувати швидкий і динамічний розгляд питань. Тому що інакше ми перетворимося, знову-таки, в правовий джем, де буде процес заради процесу, де вноситься кодекс будь-який і «вмирає» під п'ятьма тисячами поправок. Такого не повинно бути», - сказав Стефанчук.

Перший віцеспікер додав, що чинний регламент Ради - це «тромб для будь-яких питань».

«Якщо потрапляє будь-яка ініціатива і є бажання, то ви ніколи в житті швидше, ніж через рік-два її не проведете», - додав Стефанчук.