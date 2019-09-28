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    Стефанчук розповів, коли Рада завершить працювати у «турборежимі»

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    На наступному тижні Рада розгляне законопроєкти про відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення і викривачів корупції - Стефанчук розповів, коли Рада завершить працювати у «турборежимі»
    На наступному тижні Рада розгляне законопроєкти про відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення і викривачів корупції

    За словами Стефанчука, «Слуга народу», у якої є більшість в Раді, не ігнорує думку інших фракцій

    Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що на наступному тижні парламент вже може завершити так званий турборежим прийняття законів і почати працювати у звичайному режимі.

    Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    «Думаю, наступного тижня ми будемо намагатися завершити «турборежим» і перейти в нормальний режим роботи», - сказав він.

    За словами Стефанчука, «Слуга народу», у якої є більшість в Раді, не ігнорує думку інших фракцій, але партія спочатку попереджала колег, що спочатку має намір в прискореному режимі прийняти підготовлений пакет законопроєктів. Йдеться про законопроєкти від президента Володимира Зеленського, які необхідні для перезавантаження влади і запуску економіки. Після цього ми перейдемо в звичайний режим», - сказав він.

    Стефанчук анонсував, що на наступному тижні Рада розгляне законопроєкти про відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення і викривачів корупції.

    Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков пояснив послу Греції, чому Верховна Рада працює у «турборежимі».

    За словами голови Ради, парламент «ефективно і якісно» надолужує недопрацювання минулих років.

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