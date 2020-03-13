Стефанчук визнав, що Рада припускалася помилок через поспішність



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук

Депутати зараз виправляють помилки, зазначив Стефанчук

Те, що всі називають «турборежимом», це нормальна процедура роботи Верховної Ради – скорочений розгляд питань. Його почали використовувати, щоб продемонструвати, що Рада може працювати швидше і ефективніше.

Про це під час інтерв’ю телеканалу ZIK заявив перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

«Те, що всі називають «турборежимом», це нормальна процедура роботи Верховної Ради, так званий скорочений розгляд питань. Вона передбачена регламентом. Ніхто нічого не придумав додатково, просто ми почали використовувати його, демонструючи, що Рада може працювати швидше і ефективніше», – заявив Руслан Стефанчук.

Він зазначив, що таким чином була ухвалена велика кількість законів, притім, додав перший заступник голови Верховної Ради, багато із законопроєктів були розроблені, але лежали «мертвим вантажем» у ВРУ попередніх скликань, бо їм не давали можливість реалізовуватися.

«Чи робили ми помилки? Відповідь теж – так. Ми зробили помилки, і ви можете відмітити те, що дуже багато з них ми вже зараз виправляємо. Тому що, можливо, десь якась поспішність, десь, можливо, недосвідченість окремих категорій народних депутатів дала можливість це допустити», – заявив Руслан Стефанчук.