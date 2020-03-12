Кабмін відновив Міністерство у справах ветеранів



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В уряді знову з'явилося окреме Міністерство у справах ветеранів

Кабмін відновив Мінветеранів та створив Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Кабінет міністрів України скасував створення Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб та розділив його на два відомства.

Відповідна постанова опублікована на сайті Кабміну.

Таким чином, в уряді знову з'явилося окреме Міністерство у справах ветеранів, а Міністерство з питань тимчасово окупованих територій було перейменовано в Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Так, міністром ветеранів 4 березня став Сергій Бессараб, а міністром реінтеграції — Олексій Резніков.

У вересні 2019 року правляча партія «Слуга народу» об’єднала Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб з Міністерством ветеранів. Тоді відомство очолила Оксана Коляда.

Раніше повідомлялося, що 4 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів, який був запропонований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Нагадаємо, у Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. «За його відставку проголосували 353 депутати.