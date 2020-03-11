«Не лізьте вашими турбоклешнями!» Порошенко розкритикував намір «слуг» ревізувати мовний закон
«Ви самі казали «какая разница». То вчіть українську, шануйте її та поважайте», – закликав Порошенко
Закон про мову, ухвалений у квітні 2019 року – виважений та збалансований. Він забезпечує широку свободу громадянам України і не потребує жодної ревізії. Про це п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко написав на своїй сторінці у мережі Facebook.
«Нам не однаково. А вам? Ви самі казали «какая разница». То вчіть українську, шануйте її та поважайте. І не лізьте вашими турбоклешнями до закону про мову!», – закликав Порошенко.
«Він виважений, збалансований, він захищає державну мову і залишає широкий простір свободи для громадян України, яким зручніше спілкуватися іншими мовами. Наша команда дуже делікатно врегулювала це питання. Нема жодних підстав і потреби, аби Слуги народу ревізували мовний закон. Тому наш меседж всім охочим відволікти увагу від провального урядування нових, але бездарних облич: не сійте вітер», – застеріг Петро Порошенко.
Нагадаємо, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков припускає можливість перегляду мовного закону в парламенті - принаймні один законопроект вже відправлений у профільний комітет. «Стосовно закону про мову, є законопроекти, внесені народними депутатами, вони пройдуть комітет. Якщо я не помиляюся, як мінімум один з них пройшов комітет, я думаю, що вони потраплять до зали, а далі буде приймати рішення ВРУ», - зазначив спікер парламенту.
Крім того, голова Верховної Ради Дмитро Разумков не виключив можливості перегляду парламентом закону щодо квот української мови.