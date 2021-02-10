На Тернопільщині шукачі літаків відкопали американський винищувач

Ентузіасти з громадської організації «Пошук літаків в Україні» виявили в районі села Оліїв Зборівського району Тернопільської області американський винищувач часів Другої світової.

Про це повідомляє Суспільне.

Як розповів глава пошукової групи Андрій Кір'янов, мова йде про винищувач Р-39 Аерокобра, які США постачали СРСР.

За його словами, такі літака брали участь у повітряних боях у цьому районі 14−17 липня 1944 року, під час Сандомирської операції.

«Знайшли місце падіння і епіцентр. На глибині 1−1,5 метра дісталися до уламків… Американці поставляли літаки з білою зіркою. Радянський союз, щоб дуже не морочитися, просто замальовував зірки у червоний колір. Визначили траєкторію падіння. Літак з номером, що не завжди вдається визначити. Після миття ще деякі написи з’явилися на деталях», – повідомив Кір'янов.

Тепер зі знайдених у землі деталей члени організації готують експозицію у Музеї загиблих літаків.

Белл P-39 Аерокобра був одним з основних американських винищувачів, який знаходився на службі, коли США тільки вступили у Другу світову війну. Ці літаки використовувалися радянськими ВПС і збили найбільшу кількість ворожих літаків на східноєвропейському фронті.