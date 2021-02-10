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    На Тернопільщині шукачі літаків відкопали американський винищувач

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    <span>Американський винищувач часів Другої світової війни знайшовся біля села Оліїв&nbsp;</span> - На Тернопільщині шукачі літаків відкопали американський винищувач
    Американський винищувач часів Другої світової війни знайшовся біля села Оліїв 
    Фото: Суспільне

    Літаки Р-39 Аерокобра брали участь у повітряних боях у цьому районі в липні 1944 року, під час Сандомирської операції

    Ентузіасти з громадської організації «Пошук літаків в Україні» виявили в районі села Оліїв Зборівського району Тернопільської області американський винищувач часів Другої світової.

    Про це повідомляє Суспільне.

    Як розповів глава пошукової групи Андрій Кір'янов, мова йде про винищувач Р-39 Аерокобра, які США постачали СРСР.

    За його словами, такі літака брали участь у повітряних боях у цьому районі 14−17 липня 1944 року, під час Сандомирської операції.

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    На Тернопільщині шукачі літаків відкопали американський винищувач
    На Тернопільщині шукачі літаків відкопали американський винищувач
    На Тернопільщині шукачі літаків відкопали американський винищувач

    «Знайшли місце падіння і епіцентр. На глибині 1−1,5 метра дісталися до уламків… Американці поставляли літаки з білою зіркою. Радянський союз, щоб дуже не морочитися, просто замальовував зірки у червоний колір. Визначили траєкторію падіння. Літак з номером, що не завжди вдається визначити. Після миття ще деякі написи з’явилися на деталях», – повідомив Кір'янов.

    Тепер зі знайдених у землі деталей члени організації готують експозицію у Музеї загиблих літаків.

    Белл P-39 Аерокобра був одним з основних американських винищувачів, який знаходився на службі, коли США тільки вступили у Другу світову війну. Ці літаки використовувалися радянськими ВПС і збили найбільшу кількість ворожих літаків на східноєвропейському фронті.

     
    Теги: історія США Друга світова війна літак СРСР Тернопільщина
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