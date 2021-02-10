На Тернопільщині шукачі літаків відкопали американський винищувач
Літаки Р-39 Аерокобра брали участь у повітряних боях у цьому районі в липні 1944 року, під час Сандомирської операції
Ентузіасти з громадської організації «Пошук літаків в Україні» виявили в районі села Оліїв Зборівського району Тернопільської області американський винищувач часів Другої світової.
Про це повідомляє Суспільне.
Як розповів глава пошукової групи Андрій Кір'янов, мова йде про винищувач Р-39 Аерокобра, які США постачали СРСР.
За його словами, такі літака брали участь у повітряних боях у цьому районі 14−17 липня 1944 року, під час Сандомирської операції.