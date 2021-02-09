Зеленський затвердив допуск іноземних військ до України для проведення навчань

У документі також прописана участь військових з України у 17-х багатонаціональних навчаннях на території інших країн

Цьогоріч в Україні планують проведення восьми багатонаціональних навчань

У понеділок, 8 лютого, Президент України Володимир Зеленський підписав Закон, який затверджує допуск іноземних військових на територію України для навчань у 2021 році.

Про це інформують на офіційному сайті президента.

Верховна Рада ухвалила ще 26 січня 2021 року № 1131-ІХ Закон «Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях».

Повідомляється, що цьогоріч в Україні планують проведення восьми багатонаціональних навчань. У них повинні взяти участь 21 тис. військових з України та приблизно 11 тис. – з інших держав. Зокрема це будуть навчання:

українсько-американські «Репід Трайдент - 2021»,

українсько-британські «Козак Мейс - 2021»,

українсько-американські «Сі Бриз - 2021»,

українсько-румунські «Ріверайн - 2021»,

українсько-британські «Воріер Вотчер - 2021»,

українсько-польські «Три Мечі - 2021»,

українсько-польські «Сільвер Сейбер - 2021».

У документі також прописана участь військових з України у 17-х багатонаціональних навчаннях на території інших країн. У них зокрема братимуть участь країни НАТО і Грузія.