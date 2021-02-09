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    Політика

    Зеленський затвердив допуск іноземних військ до України для проведення навчань

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    У документі також прописана участь військових з України у 17-х багатонаціональних навчаннях на території інших країн - Зеленський затвердив допуск іноземних військ до України для проведення навчань
    У документі також прописана участь військових з України у 17-х багатонаціональних навчаннях на території інших країн

    Цьогоріч в Україні планують проведення восьми багатонаціональних навчань

    У понеділок, 8 лютого, Президент України Володимир Зеленський підписав Закон, який затверджує допуск іноземних військових на територію України для навчань у 2021 році.

    Про це інформують на офіційному сайті президента.

    Верховна Рада ухвалила ще 26 січня 2021 року № 1131-ІХ Закон «Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях».

    Повідомляється, що цьогоріч в Україні планують проведення восьми багатонаціональних навчань. У них повинні взяти участь 21 тис. військових з України та приблизно 11 тис. – з інших держав. Зокрема це будуть навчання:

    • українсько-американські «Репід Трайдент - 2021»,
    • українсько-британські «Козак Мейс - 2021»,
    • українсько-американські «Сі Бриз - 2021»,
    • українсько-румунські «Ріверайн - 2021»,
    • українсько-британські «Воріер Вотчер - 2021»,
    • українсько-польські «Три Мечі - 2021»,
    • українсько-польські «Сільвер Сейбер - 2021».

    У документі також прописана участь військових з України у 17-х багатонаціональних навчаннях на території інших країн. У них зокрема братимуть участь країни НАТО і Грузія.

    Теги: НАТО закон військові навчання Володимир Зеленський навчання президент
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