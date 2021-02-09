Зеленський затвердив допуск іноземних військ до України для проведення навчань
Цьогоріч в Україні планують проведення восьми багатонаціональних навчань
Про це інформують на офіційному сайті президента.
Верховна Рада ухвалила ще 26 січня 2021 року № 1131-ІХ Закон «Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях».
Повідомляється, що цьогоріч в Україні планують проведення восьми багатонаціональних навчань. У них повинні взяти участь 21 тис. військових з України та приблизно 11 тис. – з інших держав. Зокрема це будуть навчання:
- українсько-американські «Репід Трайдент - 2021»,
- українсько-британські «Козак Мейс - 2021»,
- українсько-американські «Сі Бриз - 2021»,
- українсько-румунські «Ріверайн - 2021»,
- українсько-британські «Воріер Вотчер - 2021»,
- українсько-польські «Три Мечі - 2021»,
- українсько-польські «Сільвер Сейбер - 2021».
У документі також прописана участь військових з України у 17-х багатонаціональних навчаннях на території інших країн. У них зокрема братимуть участь країни НАТО і Грузія.