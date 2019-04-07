  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Столтенберг заперечує, що «відкриті двері НАТО» для України - це провокація для Росії

    • Розсилка
    Столтенберг: Грузія і Україна - незалежні суверенні країни - Столтенберг заперечує, що «відкриті двері НАТО» для України - це провокація для Росії
    Столтенберг: Грузія і Україна - незалежні суверенні країни
    Фото ЕРА

    Грузія і Україна - незалежні суверенні країни, які мають суверенне право обирати свій шлях», - Столтенберг

    Сама ідея, що прагнення Грузії або України стати членом НАТО є провокацією проти Росії, дійсно небезпечна. Про це заявив під час заключної прес-конференції з нагоди 70-річчя НАТО у Вашингтоні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Так він відповів на журналіста про те, чи є НАТО частково відповідальним за поточну напруженість у відносинах з Москвою і чи варто публічно оголошувати про відкриття двері для Грузії і України в альянс, повідомляє «Голос Америки».

    «Тільки ви сприймаєте це як провокацію проти Росії», - додав Столтенберг, звертаючись до російських журналістів.

    Столтенберг прирівняв таку позицію зі «сприйняттям світового порядку, де потужні сили вирішують, що можуть і не можуть робити сусіди».

    «Врешті-решт, Грузія і Україна - незалежні суверенні країни, які мають суверенне право обирати свій шлях», - підкреслив Столтенберг.

    Столтенберг  неодноразово підкреслював, що розширення НАТО не є провокацією. «Ми поважаємо право кожної суверенної держави вирішувати власну долю, без загрози силою або без втручання. Ми вітаємо нового члена – Республіку Північна Македонія, яка вже отримала запрошення за стіл НАТО», - сказав Столтенберг.

     

    НАТО Грузія Україна Єнс Столтенберг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ