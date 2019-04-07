Столтенберг заперечує, що «відкриті двері НАТО» для України - це провокація для Росії



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Столтенберг: Грузія і Україна - незалежні суверенні країни Фото ЕРА

Грузія і Україна - незалежні суверенні країни, які мають суверенне право обирати свій шлях», - Столтенберг

Сама ідея, що прагнення Грузії або України стати членом НАТО є провокацією проти Росії, дійсно небезпечна. Про це заявив під час заключної прес-конференції з нагоди 70-річчя НАТО у Вашингтоні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Так він відповів на журналіста про те, чи є НАТО частково відповідальним за поточну напруженість у відносинах з Москвою і чи варто публічно оголошувати про відкриття двері для Грузії і України в альянс, повідомляє «Голос Америки».

«Тільки ви сприймаєте це як провокацію проти Росії», - додав Столтенберг, звертаючись до російських журналістів.

Столтенберг прирівняв таку позицію зі «сприйняттям світового порядку, де потужні сили вирішують, що можуть і не можуть робити сусіди».

«Врешті-решт, Грузія і Україна - незалежні суверенні країни, які мають суверенне право обирати свій шлях», - підкреслив Столтенберг.

Столтенберг неодноразово підкреслював, що розширення НАТО не є провокацією. «Ми поважаємо право кожної суверенної держави вирішувати власну долю, без загрози силою або без втручання. Ми вітаємо нового члена – Республіку Північна Македонія, яка вже отримала запрошення за стіл НАТО», - сказав Столтенберг.