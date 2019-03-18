Розширення НАТО не є провокацією - Столтенберг



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Столтенберг ще раз підтвердив, що двері НАТО залишаються відкритими для демократичних країн

Політика відкритих дверей НАТО та збільшення ЄС допомогли поширенню свободи, демократії та прав людини, зазначив Єнс Столтенберг

Розширення НАТО, завдяки діяльності якого понад 70 років вдавалося зберігати мир у Європі, збільшує простір безпеки й стабільності, збагачує саму організацію новим досвідом, новими спроможностями та новими голосами.

Про це у понеділок під час виступу в Німецькому Фонді Маршалла у Брюсселі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Політика відкритих дверей НАТО та збільшення Європейського Союзу допомогли поширенню свободи, демократії та прав людини. Ми маємо продовжувати напружено працювати кожного дня для підтримання таких цінностей", - зауважив генеральний секретар НАТО.

Він нагадав, що цього року Чеська республіка, Угорщина та Польща святкуватимуть 20-ту річницю входження до Альянсу, Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина і Словенія відзначать 15-річчя власного членства, Албанія та Хорватія – 10-ту річницю.

«Розширення НАТО не є провокацією. Ми поважаємо право кожної суверенної держави вирішувати власну долю, без загрози силою або без втручання. Ми вітаємо нового члена – Республіку Північна Македонія, яка вже отримала запрошення за стіл НАТО», - сказав Столтенберг.

Він ще раз підтвердив, що двері НАТО залишаються відкритими для демократичних країн.

Нагадаємо, у березні Столтенберг заявив, що НАТО не хоче нової холодної війни з Росією.

Як повідомлялось, заступниця генсека НАТО Роуз Геттемюллер заявила, що Альянс не збирається розміщувати на європейській території додаткові ядерні ракети.

Джерело: Укрінформ