Стратегічні бомбардувальники США В-52 будуть стримувати Іран



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В Центральному командуванні США не уточнили, де бомбардувальники В-52 будуть базуватися Фото: militarytimes.com

Авіаносець USS Abraham Lincoln скоротить своє перебування в європейських водах

Центральне командування США пояснило, про які підрозділи військової авіації йшла мова в останній заяві Джона Болтона щодо Ірану.

Про це повідомляє ресурс Military Times.

Мова йде про угруповання стратегічних бомбардувальників В-52 Stratofortress, кожен із яких може нести до 20 крилатих ракет. При цьому однак в Центральному командуванні США не уточнили, коли саме бомбардувальники В-52 з’являться на Близькому Сході, а також, де вони будуть базуватися.

Зі свого боку в.о. міністра оборони США Патрік Шанахан повідомив, що перебування авіаносної ударної групи на чолі із авіаносцем USS Abraham Lincoln (CVN-72), який теж спрямують поближче до Ірану, в європейських водах буде скорочено. В тому числі буде відмінено візит авіаносця до Хорватії – замість цього його спрямують відразу до Суецького каналу.

До складу авіаносної ударної групи, окрім власне флагмана, входять також крейсер USS Leyte Gulf та есмінці USS Bainbridge, USS Mason, USS Nitze та USS Gonzalez.

Нагадаємо, Пентагон має намір радикально збільшити фінансування в рамках реалізації програми на створення нового покоління стратегічних ракетоносців класу Columbia.