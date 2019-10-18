У Каталонії почався масштабний страйк: сепаратисти перекрили дороги, скасовуються авіарейси



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У Барселоні та Жироні протестують через вироки каталонським сепаратистам

Аеропорт Барселони вже скасував 57 рейсів, в місті закрився туристичний ринок Бокерія і кілька магазинів

У Каталонії 18 жовтня на тлі протестів проти вироків лідерам місцевих сепаратистів почався загальний страйк. Про це пише El Pais.

Повідомляється, що на околицях Барселони п'ять колон протестувальників перекрили доступ до основних доріг до міста. Також повідомляється, що аеропорт скасував 57 рейсів з тисячі запланованих, а в місті закрився туристичний ринок Бокерія і кілька магазинів.

За даними іспанських ЗМІ, до загального страйку закликають профспілки. Крім того, в Жироні у протестах беруть участь близько 60 тис. осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Барселоні поновилися масові протести. Зокрема, радикально налаштовані учасники акцій перекрили вулиці, звалили в купу сміття і підпалили його. Також на вулицях підривали петарди, були чутні звуки поліцейських сирен, а в повітрі відчувався запах гару.

Раніше повідомлялося, що колишній голова Женералітету Каталонії Карлес Пучдемон добровільно з'явився в Бельгії в офіс прокурора у Брюсселі, в зв'язку з тим, що Верховний суд Іспанії раніше цього тижня видав третій міжнародний ордер на його затримання.

14 жовтня Верховний суд Іспанії виніс вироки дев'ятьом каталонським політикам, вони отримали від дев'яти до 13 років в'язниці. Це рішення викликало в Каталонії масові протести прихильників незалежності. Одночасно суд видав третій за рахунком ордер на затримання Пучдемона. Навесні 2019 року екс-президент Женералітету обрався до Європарламенту всупереч забороні Центральної виборчої комісії Іспанії.

Зазначимо також, що напередодні новий глава Каталонії виступив за новий референдум про незалежність.

Сьогодні масштабні протести у Каталонії докотилися до Жирони.