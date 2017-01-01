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    Стрілець в Лас-Вегасі зробив не менше 1,1 тисячі пострілів

    Невикористаними залишилися ще близько 4000 одиниць боєприпасів, які були виявлені в номері готелю, звідки Паддок вів стрілянину
    Невикористаними залишилися ще близько 4000 одиниць боєприпасів Стівен Паддок, який відкрив стрілянину на музичному фестивалі в Лас-Вегасі 2 жовтня, в загальній складності зробив не менше 1,1 тисячі пострілів. Про це розповів шериф округу Кларк в штаті Невада Джо Ломбардо в інтерв'ю виданню Las Vegas Review Journal. Він також розповів, що
    • 24 Листопада, 07:38
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    Невикористаними залишилися ще близько 4000 одиниць боєприпасів, які були виявлені в номері готелю, звідки Паддок вів стрілянину

    Невикористаними залишилися ще близько 4000 одиниць боєприпасів Стівен Паддок, який відкрив стрілянину на музичному фестивалі в Лас-Вегасі 2 жовтня, в загальній складності зробив не менше 1,1 тисячі пострілів.

    Про це розповів шериф округу Кларк в штаті Невада Джо Ломбардо в інтерв'ю виданню Las Vegas Review Journal.

    Він також розповів, що невикористаними залишилися ще близько 4000 одиниць боєприпасів, які були виявлені в номері готелю, звідки Паддок вів стрілянину.

    Крім цього в номері було виявлено кілька одиниць зброї, яка виявилося непридатною для стрільби. Мотив, за яким Паддок відкрив стрілянину, поліція також поки не встановила, додав Ломбардо.

    Нагадаємо, поліція Лас-Вегаса (США) в понеділок, 10 жовтня 2017 року, повідомила, що стрілець Стівен Паддок поранив охоронця готелю, перш ніж відкрив вогонь по відвідувачам концерту музики кантрі.

    Як повідомляв «Главком», поруч з казино Mandalay Bay у Лас-Вегасі в ніч проти 2 жовтня відбулася стрілянина, чоловік відкрив вогонь під час фестивалю кантрі. В результаті стрілянини загинули 50 людей, ще понад 400 були поранені.

    Згідно із даними поліції, стрілянину відкрив 64-річний чоловік на ім’я Стів Педдок, мотиви його вчинку наразі невідомі. Відомо, що батько Бенджамін Педдок був одним з найбільш розшукуваних ФБР злочинців.

    Президент США Дональд Трамп назвав масштабну стрілянину у Лас-Вегасі «актом абсолютного зла».

    За останніми даними, кількість жертв в результаті стрілянини в Лас-Вегасі (штат Невада) зросла до 59 осіб, кількість постраждалих - до 527 осіб, щонайменше 45 людей перебувають у критичному стані.

    Стрілок з Лас-Вегасу наклав на себе руки до прибуття поліції. У США оголошено п'ятиденну жалобу.

    Мотив стрільця невідомий. Поліція встановила контакт з його подругою Марі Лу Данлі, яка сьогодні має повернутися до США із закордонної поїздки і, як очікується, дасть свідчення.

    Нинішній напад назвали найкривавішим досі у США.


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