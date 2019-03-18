Стрілок із Нової Зеландії відмовився від адвоката



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Адвокат каже, що Таррант «виглядав раціональною особою, яка не потерпає від жодних психічних розладів»

Адвокат Річард Пітерс, який представляв Тарранта під час попереднього судового засідання, повідомив, що підзахисний «зазначив, що не хоче адвоката»

Звинувачений у масовому вбивстві людей у двох мечетях Нової Зеландії 28-річний австралієць Брентон Таррант відмовився від послуг призначеного судом адвоката і заявив, що хоче сам захищати себе.

Про це розповів адвокат Річард Пітерс.

Пітерс, який представляв Тарранта під час попереднього судового засідання, повідомив AFP 18 березня, що підзахисний «зазначив, що не хоче адвоката».

«Він виглядав раціональною особою, яка не потерпає від жодних психічних розладів. Він, здавалося, розумів, що відбувається», – повідомив Пітерс.

Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину.

Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант.

За останніми даними, в результаті нападу загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення. З них 34 людини знаходяться в лікарнях, 12 постраждалих у важкому стані.

Джерело: Радіо Свобода