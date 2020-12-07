На кордоні України та Росії ФСБ застрелила цивільну особу – джерело

Загинув житель Сумської області, фігурант кількох кримінальних справ Євген Голубєв

На території Росії в ніч на 4 грудня загинув громадянин України, житель Сумської області Голубєв Євген Володимирович (01.03.1993 р.н.). Про це Радіо Свобода повідомило власне джерело у правоохоронних органах.

Зазначається, що вбитий був добре відомий місцевим правоохоронцям, фігурантом кількох кримінальних справ, звинувачувався у хуліганстві та в розбої.

«Часто їздив до прикордонної з Україною Бєлгородської області, де мав друзів. Як кажуть його знайомі, неодноразово організовував там вечірки на озерах «для своїх», які полюбляють рибалити», – йдеться у повідомленні.

Співрозмовник видання наголосив, що попри кримінальне минуле вбитого, фактом залишається те, що представники Федеральної служби безпеки Росії застрелили цивільну особу і не продемонстрували ніяких доказів його агресивних дій під час затримання.

«Контрабандисти зазвичай зброю з собою не носять, максимум – тепловізор. Бо інакше, в разі затримання прикордонниками Росії, з ними простіше «домовитись» за гроші, ніж влаштовувати стрілянину», – стверджують у правоохоронців.

Джерело припускає, що цивільний громадянин України Євген Голубєв, росіянин за національністю, став випадковою жертвою прикордонників, а подальша «розкрутка» ними сценарію «героїчної» операції на кордоні схожа на спробу приховати відповідальність посадових осіб ФСБ за вбивство цивільної особи. Цілком ймовірно, зазначає співрозмовник, що найближчим часом російські прикордонники продемонструють зброю, яка начебто належала Голубєву чи навіть опублікують фотографії його тіла у формі військового зразка.

Російська сторона не оприлюднила даних про застреленого громадянина України.

Радіо Свобода звернулась з офіційними запитами до Національної поліції та Державної прикордонної служби України з проханням підтвердити особу загиблого та прокоментувати обставини інциденту.

Як повідомлялося, 4 грудня українські прикордонники спростували заяву ФСБ Росії про стрілянину на кордоні.

Раніше 4 грудня, РФ заявила про стрілянину на кордоні з Україною і про загиблого внаслідок вогневого протистояння.

Державна прикордонна служба України заявила, що перевіряє інформацію ФСБ Росії про те, що сьогодні троє озброєних людей намагалися перейти кордон РФ з Україною і що внаслідок конфлікту сталась стрілянина. Українські прикордонники додатково перевірили ділянку місцевості на кордоні з Росією, де, за повідомленнями прикордонної служби ФСБ РФ, могло статися порушення.