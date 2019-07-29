Стрілянина у Каліфорнії: нападник убитий, поліція шукає спільника



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Це був третій і останній день «Ґілройського свята часнику», яке святкують із 1979 року

На цей час відомо про не менш ніж трьох загиблих унаслідок стрілянини

Нападник, який влаштував стрілянину на святі їжі у штаті Каліфорнія у США з не менш ніж трьома загиблими, вбитий, повідомив начальник поліції міста Ґілрой, де стався напад.

За його словами, після того, як нападник відкрив вогонь, присутні на святі працівники поліції менш ніж протягом хвилини застрелили його.

Тепер, додав він, шукають імовірного спільника, про якого говорили деякі свідки.

За словами очільника поліції, нападник якимсь інструментом прорізав загорожу, щоб дістатися на територію, де відбувалося святкування, оминувши офіційні входи з контролем безпеки і металодетекторами.

Один зі свідків повідомляв телемережі «Ен-бі-сі», що стрілець був білим чоловіком у віці від 30 до 40 років.

На цей час відомо про не менш ніж трьох загиблих унаслідок стрілянини, що сталася 28 липня (крім самого нападника), і, за уточненими даними, 15 потерпілих. Дехто з них у важкому стані. Але ще точно не відомо, скільки потерпілих були поранені внаслідок стрілянини, а скільки могли бути травмовані внаслідок паніки, що виникла.

У соцмережах публікували відеозаписи, на яких чутно звуки, схожі на постріли, і видно, як люди кидаються бігти геть.

Іще один свідок розповів агентству «Ройтерз», що люди почали перекидати столи і прорізати загорожі, щоб утекти швидше.

Це був третій і останній день «Ґілройського свята часнику», яке святкують із 1979 року. Воно, зокрема, відоме часниковим морозивом, також там проводять кухарські змагання і грає жива музика.

Місто Ґілрой, із майже 50-тисячним населенням, розташоване за півсотні кілометрів на південь від великого міста Сан-Хосе. «Свято часнику», на якому збирають доброчинні внески для місцевих шкіл, гуманітарних проектів і неурядових організацій, щороку відвідують десятки тисяч людей.