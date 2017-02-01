Стрілянина у Княжичах: звільнений лейтенант поліції через суд поновився на посаді

Суд поновив лейтенанта на посаді командира взводу поліції охорони

Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді лейтенанта поліції, якого було відсторонено від служби у зв'язку зі стріляниною в Княжичах минулого року. Про це йдеться в тексті рішення суду. «Суд постановив поновити його на службі в поліції на посаді командира взводу Броварського міжрайонного відділу Управління поліції



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Місце стрілянини у Княжичах

Суд поновив лейтенанта на посаді командира взводу поліції охорони

Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді лейтенанта поліції, якого було відсторонено від служби у зв'язку зі стріляниною в Княжичах минулого року.

Про це йдеться в тексті рішення суду.

«Суд постановив поновити його на службі в поліції на посаді командира взводу Броварського міжрайонного відділу Управління поліції охорони Київської області з 01.02.2017», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що суд задовольнив вимогу позивача про грошове стягнення у розмірі 51, 3 тис. грн за час вимушеного прогулу.

За інформацією «Українських новин», ім’я чоловіка, якого після звільнення суд поновив на посаді - Роман Совгира.

Його звільнили за результатами службового розслідування на підставі наказу Національної поліції від 17 січня «Про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників ДУР Національної поліції України, Головного управління національної поліції в Києві та Управління поліції охорони в Київській області».

Нагадаємо, в ніч на 4 грудня 2016 року в селищі Княжичі Броварського району сталася трагедія, внаслідок якої загинуло п'ятеро співробітників поліції та Держслужби охорони.

За фактом трагедії у Княжичах з Нацполіції звільнено вісім осіб, 12 отримали дисциплінарні стягнення.

У березні радник міністра МВС Антон Геращенко заявив, що правоохоронець, який першим стріляв у Княжичах, залишився живим.

До слова, підозрюваних звільнили з правоохоронних органів лише нещодавно.

Начальник поліції Києва також фігурує у справі про стрілянину в Княжичах