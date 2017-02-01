Стрілянина у Княжичах: звільнений лейтенант поліції через суд поновився на посаді
- Вчора, 23:53
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Суд поновив лейтенанта на посаді командира взводу поліції охорони
Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді лейтенанта поліції, якого було відсторонено від служби у зв'язку зі стріляниною в Княжичах минулого року.
Про це йдеться в тексті рішення суду.
«Суд постановив поновити його на службі в поліції на посаді командира взводу Броварського міжрайонного відділу Управління поліції охорони Київської області з 01.02.2017», – йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що суд задовольнив вимогу позивача про грошове стягнення у розмірі 51, 3 тис. грн за час вимушеного прогулу.
За інформацією «Українських новин», ім’я чоловіка, якого після звільнення суд поновив на посаді - Роман Совгира.
Його звільнили за результатами службового розслідування на підставі наказу Національної поліції від 17 січня «Про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників ДУР Національної поліції України, Головного управління національної поліції в Києві та Управління поліції охорони в Київській області».
Нагадаємо, в ніч на 4 грудня 2016 року в селищі Княжичі Броварського району сталася трагедія, внаслідок якої загинуло п'ятеро співробітників поліції та Держслужби охорони.
За фактом трагедії у Княжичах з Нацполіції звільнено вісім осіб, 12 отримали дисциплінарні стягнення.
У березні радник міністра МВС Антон Геращенко заявив, що правоохоронець, який першим стріляв у Княжичах, залишився живим.
До слова, підозрюваних звільнили з правоохоронних органів лише нещодавно.
Начальник поліції Києва також фігурує у справі про стрілянину в Княжичах