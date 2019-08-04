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    Стрілянина в Техасі: мінімум 10 загиблих, 30 поранених

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    Стрілянина в Техасі: мінімум 10 загиблих, 30 поранених

    Поліція попросила жителів не наближатися до місця події

    Щонайменше десять людей загинули і до 30 отримали поранення в результаті стрілянини в торговому центрі в Ель-Пасо (Штат Техас).

    Про це повідомляє KFOX14.

    Раніше повідомлялося про 18 постраждалих.

    За словами мера міста Дональда Марго, троє підозрюваних затримані, на місці працюють співробітники поліції і ФБР.

    Повідомлення про стрілянину в районі торгового центру Cielo Vista Mall надійшли в поліцію близько 11:00 за місцевим часом (20:00 за київським).

    Пізніше правоохоронці уточнили, що їм повідомили відразу про декількох стрілків.

    Поліція попросила жителів не наближатися до місця події.

    Президента США Дональда Трампа поінформували про стрілянину в Ель-Пасо, повідомив журналістам зампресс-секретаря Білого дому Стівен Гровс.

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