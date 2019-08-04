Стрілянина в Техасі: мінімум 10 загиблих, 30 поранених
Поліція попросила жителів не наближатися до місця подіїЩонайменше десять людей загинули і до 30 отримали поранення в результаті стрілянини в торговому центрі в Ель-Пасо (Штат Техас).
Про це повідомляє KFOX14.
Раніше повідомлялося про 18 постраждалих.
За словами мера міста Дональда Марго, троє підозрюваних затримані, на місці працюють співробітники поліції і ФБР.
Повідомлення про стрілянину в районі торгового центру Cielo Vista Mall надійшли в поліцію близько 11:00 за місцевим часом (20:00 за київським).
Пізніше правоохоронці уточнили, що їм повідомили відразу про декількох стрілків.
Поліція попросила жителів не наближатися до місця події.
Президента США Дональда Трампа поінформували про стрілянину в Ель-Пасо, повідомив журналістам зампресс-секретаря Білого дому Стівен Гровс.