Стрілянина в Техасі: мінімум 10 загиблих, 30 поранених



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Поліція попросила жителів не наближатися до місця події

Щонайменше десять людей загинули і до 30 отримали поранення в результаті стрілянини в торговому центрі в Ель-Пасо (Штат Техас).

Про це повідомляє KFOX14.

Раніше повідомлялося про 18 постраждалих.

За словами мера міста Дональда Марго, троє підозрюваних затримані, на місці працюють співробітники поліції і ФБР.

Повідомлення про стрілянину в районі торгового центру Cielo Vista Mall надійшли в поліцію близько 11:00 за місцевим часом (20:00 за київським).

Пізніше правоохоронці уточнили, що їм повідомили відразу про декількох стрілків.

Поліція попросила жителів не наближатися до місця події.

Президента США Дональда Трампа поінформували про стрілянину в Ель-Пасо, повідомив журналістам зампресс-секретаря Білого дому Стівен Гровс.