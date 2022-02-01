Строковик сплюндрував вивіску офісу «Слуга народу» й отримав смішний штраф

Чоловік вину визнав і сказав, що шкодує про вчинене

Чоловіка визнано винним у дрібному хуліганстві

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області оштрафував на 51 грн військовослужбовця штурмової бригади Закарпатської області за вчинення дрібного хуліганства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на постанову від 27 січня.

За матеріалами справи, торік 25 вересня приблизно о 23:18 год. чоловік пошкодив вивіску офісу «Слуга народу», що на вул. Соборна, 5 у Жмеринці. Зокрема, наніс на ній образливий напис чорною фарбою.

У суді порушник визнав вину, пояснивши, що шкодує про вчинене. Додатково вказав, що на момент вчинення правопорушення не був військовослужбовцем, а працював батьком-вихователем у дитячому будинку сімейного типу. Наразі ж проходить строкову військову службу в Збройних силах України і раніше до адмінвідповідальності не притягався.

Окрім штрафу, строковик заплатить на користь держави 454 грн судового збору. Крім цього, у постанові зазначено, що за цим же випадком було відкрито кримінальне провадження, яке наприкінці жовтня минулого року було закрито.

Додамо, що санкція статті 173 КУпАП («Дрібне хуліганство») передбачає покарання у вигляді штрафу від 51 грн до 119 грн або громадські роботи від 40 до 60 годин, або виправні роботи від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт до п’ятнадцяти діб.

Як повідомляв «Главком», у червні Печерський районний суд Києва оштрафував на 119 грн хлопця, який вчинив дрібне хуліганство на столичній вулиці Банкова. Адмінправопорушення зафіксували співробітники Печерського управління поліції. За даними оформленого протоколу, 20 березня 2021 року хлопець розмальовував фарбою з балончика стіни Офісу президента України.