Студент із Гарварду подав до суду на президента Уганди через бан в Twitter
Студент зазначив у позові, що блокування у соцмережі «порушує його конституційні права на свободу слова і самовираження»
Угандійський студент, який навчається в Гарварді, подав до суду на президента Уганди за те, що він заблокував його у Twitter.
Про це повідомляє The Guardian.
Крім президента Уганди Йовері Мусевені, студента заблокував офіційний представник уряду Офуоно Опондо й один із керівників місцевої поліції Асан Касингіє.
Гілларі Інносент Тейлор Сегуя не може підписатися на акаунти посадовців, а також переглядати їхні дописи, лайки, теги й ретвіти.
Студент зазначив у позові, що блокування у соцмережі «порушує його конституційні права на свободу слова і самовираження». Він вимагає визнати дії посадовців незаконними.
Сегуя повідомив, що розгляд його справи запланований на 11 листопада 2019 року.
Раніше Сегуя публічно назвав Йовері Мусевені диктатором і заявив, що замінив би його на посту президента. Про це він говорив під час виступу у Гарвардському університеті з лекцією про панафриканізм.
Нещодавно угандійська правозахисниця Стелла Нянзі потрапила до в'язниці на 18 місяців через те, що назвала президента Мусевені «брудним, делікатним диктатором» і «парою сідниць». Жінку визнали винною в кібердомаганні до президента.