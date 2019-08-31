Студент із Гарварду подав до суду на президента Уганди через бан в Twitter



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Студент із Гарварду подав до суду на президента Уганди

Студент зазначив у позові, що блокування у соцмережі «порушує його конституційні права на свободу слова і самовираження»

Угандійський студент, який навчається в Гарварді, подав до суду на президента Уганди за те, що він заблокував його у Twitter.

Про це повідомляє The Guardian.

Крім президента Уганди Йовері Мусевені, студента заблокував офіційний представник уряду Офуоно Опондо й один із керівників місцевої поліції Асан Касингіє.

Гілларі Інносент Тейлор Сегуя не може підписатися на акаунти посадовців, а також переглядати їхні дописи, лайки, теги й ретвіти.

Студент зазначив у позові, що блокування у соцмережі «порушує його конституційні права на свободу слова і самовираження». Він вимагає визнати дії посадовців незаконними.

Сегуя повідомив, що розгляд його справи запланований на 11 листопада 2019 року.

Раніше Сегуя публічно назвав Йовері Мусевені диктатором і заявив, що замінив би його на посту президента. Про це він говорив під час виступу у Гарвардському університеті з лекцією про панафриканізм.

Нещодавно угандійська правозахисниця Стелла Нянзі потрапила до в'язниці на 18 місяців через те, що назвала президента Мусевені «брудним, делікатним диктатором» і «парою сідниць». Жінку визнали винною в кібердомаганні до президента.