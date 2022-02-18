В Україні знеструмлені 90 населених пунктів у чотирьох областях

Без світла сидять Львівська, Чернігівська, Житомирська та Черкаська області

На ранок 18 лютого, через сильний вітер, в Україні опинилися без електроенергії 90 населених пунктів у чотирьох областях України. Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 7.00 18 лютого в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 90 населених пунктів у чотирьох областях (Львівська – 68, Чернігівська – 11, Житомирська – 6 та Черкаська – 5)», – сказано у повідомленні на сайті ДСНС.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

У п'ятницю, 18 лютого, в Україні буде багато опадів: вночі – сніг, а вдень ітиме дощ.

Тим часом, на північ Німеччини налетів руйнівний ураган «Ілія» та приніс з собою вітер зі швидкістю до 152 кілометрів на годину.

Через погіршення погоди в Берліні оголошено надзвичайний стан. Як запобіжний захід авіа- і залізничні компанії скасовують рейси й поїзди в ряді регіонів. Влада Німеччини рекомендує громадянам залишатися вдома.