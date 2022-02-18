Синоптики оголосили штормове попередження: список областей

І рівень небезпечності оголошено у восьми областях

На сьогодні, 18 лютого, через сильні пориви вітру у західних областях України оголошено штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«18 лютого вдень в західній частині пориви вітру 15-20 м/с», – йдеться у попередженні.

І рівень небезпечності оголошено у таких областях:

Волинська;

Рівненська;

Львівська;

Тернопільська;

Хмельницька;

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Чернівецька.

Нагадаємо, сьогодні через негоду в Україні знеструмлені 90 населених пунктів у чотирьох областях

Тим часом, на північ Німеччини налетів руйнівний ураган «Ілія» та приніс з собою вітер зі швидкістю до 152 кілометрів на годину. Про це повідомляє Euronews.

Через погіршення погоди в Берліні оголошено надзвичайний стан. Як запобіжний захід авіа- і залізничні компанії скасовують рейси й поїзди в ряді регіонів. Влада Німеччини рекомендує громадянам залишатися вдома.