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    Події в Україні

    Синоптики оголосили штормове попередження: список областей

    У західній частині пориви вітру 15-20 м/с - Синоптики оголосили штормове попередження: список областей
    У західній частині пориви вітру 15-20 м/с
    фото з відкритих джерел

    І рівень небезпечності оголошено у восьми областях

    На сьогодні, 18 лютого, через сильні пориви вітру у західних областях України оголошено штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    «18 лютого вдень в західній частині пориви вітру 15-20 м/с», – йдеться у попередженні.

    І рівень небезпечності оголошено у таких областях:

    • Волинська;
    • Рівненська;
    • Львівська;
    • Тернопільська;
    • Хмельницька;
    • Закарпатська;
    • Івано-Франківська;
    • Чернівецька.

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    Через погіршення погоди в Берліні оголошено надзвичайний стан. Як запобіжний захід авіа- і залізничні компанії скасовують рейси й поїзди в ряді регіонів. Влада Німеччини рекомендує громадянам залишатися вдома.

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    Теги: Укргідрометцентр надзвичайний стан шторм вітер ураган
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    Синоптики оголосили штормове попередження: список областей