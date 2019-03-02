  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Пенсіонерам почнуть видавати субсидію готівкою разом з пенсією з 4 березня

    • Розсилка
    Пенсіонерам почнуть видавати субсидію готівкою разом з пенсією з 4 березня

    Пенсійний фонд Вінниччини готовий розпочати два види виплат з 4 березня

    Пенсійним фондом Вінницької області забезпечено формування відомостей на виплату монетизованих субсидій пенсіонерам. Станом на 1 березня Головним управлінням Пенсійного фонду України у Вінницькій області передано виплатні документи на банківські установи та відділення АТ «Укрпошта».

    Про це інформує прес-служба Вінницької облдержадміністрації, повідомляє «Главком».

    Загалом, протягом березня 2019 року, субсидію у грошовій формі отримають 108,03 тисяч пенсіонерів Вінницької області. На забезпечення виплати даних коштів з Державного бюджету України буде спрямовано 190,6 млн грн.

    Процес виплати монетизованих субсидій буде синхронізовано з графіком виплати пенсій. Одночасна виплата пенсій та субсидій розпочнеться відповідно до встановленого графіка з 4 по 25 число місяця.

    Нагадаємо, субсидіанти, яким була призначена субсидія з жовтня до 31 грудня 2018 року, в березні отримають субсидію за лютий «живими грошима».

    Читайте також
    субсидія Вінниччина Пенсійний фонд пенсія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ