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    Думки вголос

    Ціна в два рази вища за ринкову. Як «Газпром» та Росія будують відносини з Україною

    • Юрій Вітренко

      Директор з розвитку бізнесу НАК «Нафтогаз Україна»

    • Розсилка
    Ціна в два рази вища за ринкову. Як «Газпром» та Росія будують відносини з Україною

    Готували аналіз для внутрішніх цілей, але цифри настільки важливі, що вирішив їх опублікувати

    На графіку ціна на газ за контрактом з Газпромом «до перегляду в арбітражі» (блакитна лінія) і «після перегляду в арбітражі» (червона лінія).

    Як ви самі бачите, ціна після перегляду є постійно і суттєво нижчою, ніж до перегляду Трибуналом в Стокгольмському арбтражі.

    Якщо подивитися на поточний період, то різниця практично у два рази.

    Тобто ми би зараз платили за Газпрому за газ ціну у 2 рази більшу!

    Це сталося якби ми не вимагали у Стокгольмському арбітражі перегляду контрактної ціни до ринкового рівня, зокрема заміни прив’язки до нафтопродуктів у формулі ціни на прив’язку до ринкових цін на газ у Європі, і не перемогли за цією вимогою.

    В 2 рази вища ціна за ринкову, вдумаєтесь в цю цифру!

    Ось вам приклад того, як Газпром та Росія будує відносини з Україною, і що відбувається коли нікому зрозуміти та захистити інтереси української сторони.

    Буду використовувати цей приклад, коли буду згадувати, як свого часу мені доводилося переконувати вимагати перегляд ціни до ринкового рівня, і як мені і моїй команді було непросто обгрунтувати цю вимогу щоб перемогти в арбітражі.

    P.S. Ми не порушуємо положення про конфіденційність наших контрактів з Газпромом, оскільки ціна «до перегляду в арбітражі» може бути розрахована на підставі контракту, опублікованого у пресі, а ціна «після» перегляду за законодавством України мала б все одно бути опублікована.

    Джерело: блог Юрія Вітренка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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