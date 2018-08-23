Суд арештував п’ятого підозрюваного у нападі на Гандзюк



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відділ комунікації поліції Херсонської області Чоловік, який вилив кислоту на активістку

За версією слідства, Грабчук вилив кислоту на активістку

П’ятого підозрюваного в спробі вбити активістку і радницю мера Херсона Катерину Гандзюк суд арештував на два місяці.

Про це повідомив «Українській правді» речник Нацполіції Ярослав Тракало.

«Херсонський міський суд арештував п’ятого підозрюваного у справі про напад на Гандзюк на 60 діб без права внесення застави», – сказав Тракало.

Він пояснив, що мова йде про затриманого, який, за версією слідства, вилив кислоту на активістку.

За даними видання, арештований - Микита Грабчук. Судове засідання у його справі було закритим.

Нагадаємо, раніше Тракало заявив, що четверо з п’яти підозрюваних у нападі на Гандзюк зізналися у скоєнні злочину.

Як відомо, напад на активістку стався у Херсоні 31 липня.