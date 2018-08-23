Суд арештував п’ятого підозрюваного у нападі на Гандзюк
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Відділ комунікації поліції Херсонської області
Чоловік, який вилив кислоту на активістку
За версією слідства, Грабчук вилив кислоту на активістку
П’ятого підозрюваного в спробі вбити активістку і радницю мера Херсона Катерину Гандзюк суд арештував на два місяці.
Про це повідомив «Українській правді» речник Нацполіції Ярослав Тракало.
«Херсонський міський суд арештував п’ятого підозрюваного у справі про напад на Гандзюк на 60 діб без права внесення застави», – сказав Тракало.
Він пояснив, що мова йде про затриманого, який, за версією слідства, вилив кислоту на активістку.
За даними видання, арештований - Микита Грабчук. Судове засідання у його справі було закритим.
Нагадаємо, раніше Тракало заявив, що четверо з п’яти підозрюваних у нападі на Гандзюк зізналися у скоєнні злочину.