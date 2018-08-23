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    Суд арештував п’ятого підозрюваного у нападі на Гандзюк

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    Чоловік, який вилив кислоту на активістку - Суд арештував п’ятого підозрюваного у нападі на Гандзюк
    Відділ комунікації поліції Херсонської області
    Чоловік, який вилив кислоту на активістку

    За версією слідства, Грабчук вилив кислоту на активістку

    П’ятого підозрюваного в спробі вбити активістку і радницю мера Херсона Катерину Гандзюк суд арештував на два місяці.

    Про це повідомив «Українській правді» речник Нацполіції Ярослав Тракало.

    «Херсонський міський суд арештував п’ятого підозрюваного у справі про напад на Гандзюк на 60 діб без права внесення застави», – сказав Тракало.

    Він пояснив, що мова йде про затриманого, який, за версією слідства, вилив кислоту на активістку.

    За даними видання, арештований - Микита Грабчук. Судове засідання у його справі було закритим.

    Нагадаємо, раніше Тракало заявив, що четверо з п’яти підозрюваних у нападі на Гандзюк зізналися у скоєнні злочину.

    Як відомо, напад на активістку стався у Херсоні 31 липня. 

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