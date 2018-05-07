Суд дав час на переклад Лусваргі його процесуальних прав португальською

Перекладач заявила суду, що зараз не готова перекласти ці документи через втому і їй потрібен час до завтра-післязавтра

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області надав годину перекладачу бразильського найманця терористичної організації «ДНР» Рафаелю Лусваргі для письмового перекладу на португальську мову його процесуальних прав. «Суд приходить до висновку: надати одну годину перекладачу для перекладу», —



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Перекладач заявила суду, що зараз не готова перекласти ці документи через втому і їй потрібен час до завтра-післязавтра

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області надав годину перекладачу бразильського найманця терористичної організації «ДНР» Рафаелю Лусваргі для письмового перекладу на португальську мову його процесуальних прав.

«Суд приходить до висновку: надати одну годину перекладачу для перекладу», — йдеться в ухвалі колегії суддів, яку очолив новий головуючий суддя.

Варто зазначити, що перекладач заявила суду, що зараз не готова перекласти ці документи через втому і їй потрібен час до завтра-післязавтра.

У свою чергу Лусваргі заявив суду, що «після того, як мене сюди силоміць доставили, я взагалі не розумію, що тут відбувається».

Як повідомляв «Главком», 4 травня у Києві націоналісти організації С14 схопили бразильського бойовика Маркуса Лусваргі, який воював на боці «ДНР».

Суд у «справі Лусваргі» має відбутися 7-го травня.

Проокуратура проситиме суд взяти під варту екс-бойовика «ДНР».

Посольство Бразилії в Україні відмовилося допомагати бразильцю Рафаелю Лусваргі, який воював на боці проросійських бойовиків на Донбасі.

Лусваргі був засуджений вже в січні 2017 року до 13 років в'язниці. Однак у серпні 2017 вирок бразильському бойовику скасували і призначили розгляд справи. Одна з причин - порушення підсудності.