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    Суд дав час на переклад Лусваргі його процесуальних прав португальською

    Перекладач заявила суду, що зараз не готова перекласти ці документи через втому і їй потрібен час до завтра-післязавтра
    Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області надав годину перекладачу бразильського найманця терористичної організації «ДНР» Рафаелю Лусваргі для письмового перекладу на португальську мову його процесуальних прав. «Суд приходить до висновку: надати одну годину перекладачу для перекладу», —
    • Сьогодні, 19:19
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    Перекладач заявила суду, що зараз не готова перекласти ці документи через втому і їй потрібен час до завтра-післязавтра

    Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області надав годину перекладачу бразильського найманця терористичної організації «ДНР» Рафаелю Лусваргі для письмового перекладу на португальську мову його процесуальних прав.

    «Суд приходить до висновку: надати одну годину перекладачу для перекладу», — йдеться в ухвалі колегії суддів, яку очолив новий головуючий суддя.

    Варто зазначити, що перекладач заявила суду, що зараз не готова перекласти ці документи через втому і їй потрібен час до завтра-післязавтра.

    У свою чергу Лусваргі заявив суду, що «після того, як мене сюди силоміць доставили, я взагалі не розумію, що тут відбувається».

    Як повідомляв «Главком», 4 травня у Києві націоналісти організації С14 схопили бразильського бойовика Маркуса Лусваргі, який воював на боці «ДНР». 

    Суд у «справі Лусваргі» має відбутися 7-го травня.

    Проокуратура проситиме суд взяти під варту екс-бойовика «ДНР».

    Посольство Бразилії в Україні відмовилося допомагати бразильцю Рафаелю Лусваргі, який воював на боці проросійських бойовиків на Донбасі.

    Лусваргі був засуджений вже в січні 2017 року до 13 років в'язниці. Однак у серпні 2017 вирок бразильському бойовику скасували і призначили розгляд справи. Одна з причин - порушення підсудності.

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