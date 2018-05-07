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    Засідання суду щодо бразильця Лусваргі, який воював на боці бойовиків на Донбасі

    Справа знаходиться на контролі ГПУ
    Суд проводить засідання щодо бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на боці бойовиків на Донбасі. Як повідомляв «Главком», 4 травня у Києві націоналісти організації С14 схопили бразильського бойовика Маркуса Лусваргі, який воював на боці «ДНР».  Суд у «справі Лусваргі» має відбутися 7-го
    • Сьогодні, 15:49
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    <p>Рафаель Лусваргі&nbsp;</p>

    Рафаель Лусваргі 

    Справа знаходиться на контролі ГПУ

    Суд проводить засідання щодо бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на боці бойовиків на Донбасі.

    Як повідомляв «Главком», 4 травня у Києві націоналісти організації С14 схопили бразильського бойовика Маркуса Лусваргі, який воював на боці «ДНР». 

    Суд у «справі Лусваргі» має відбутися 7-го травня.

    Проокуратура проситиме суд взяти під варту екс-бойовика «ДНР».

    Посольство Бразилії в Україні відмовилося допомагати бразильцю Рафаелю Лусваргі, який воював на боці проросійських бойовиків на Донбасі.

    Лусваргі був засуджений вже в січні 2017 року до 13 років в'язниці. Однак у серпні 2017 вирок бразильському бойовику скасували і призначили розгляд справи. Одна з причин - порушення підсудності.

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