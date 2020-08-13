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    Економіка та фінанси

    Ощадбанк виграв суд проти російського Сбербанку

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    Представники російського банку намагалися переконати суд в тому, що реєстрація Сбербанком своєї назви на території України порушила права Сбербанку Росії - Ощадбанк виграв суд проти російського Сбербанку
    Представники російського банку намагалися переконати суд в тому, що реєстрація Сбербанком своєї назви на території України порушила права Сбербанку Росії

    Під час судового розгляду було проведено три експертизи, розглянуто понад 100 клопотань з обох сторін, - пресслужба Ощадбанку

    Державний Ощадний банк України виграв справу щодо торгової марки «Сбербанк» за зустрічним позовом Сбербанку Росії. Розгляд тривав понад 4 роки.Про це  повідомляє пресслужба банку.

    Як зазначається, під час судового розгляду було проведено три експертизи, розглянуто понад 100 клопотань з обох сторін. 

    Представники російського банку намагалися переконати суд в тому, що реєстрація Сбербанком своєї назви на території України порушила права Сбербанку Росії.

    «Нарешті закінчилася справа, яке тяглася чотири роки з безліччю експертиз, клопотань і відстрочок. Перемогу в цій справі не можна переоцінити, адже це важливий етап в історії захисту Ощадбанком своїх прав інтелектуальної власності в основній судовій справі, що стосується заборони російському Сбербанку незаконно використовувати фірмову назву «Сбербанк» на території України. Це свідчення історично зареєстровано за Ощадбанком», - розповів голова правління Ощадбанком Андрій Пишний.

    «Єдиним законним власником торгової марки «Сбербанк» на території України є Ощадбанк (свідоцтво №82116 від 10.09.2007)», - відзначають в пресслужбі фінустанови.

    Нагадаємо, 27 березня 2017 року Сбербанк Росії заявив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку.

    Власник Norvik Banka Григорій Гусельников подав документи в Національний банк України на узгодження придбання 22,5% акцій Сбербанку.

    Тоді ж у квітні Господарський суд Києва виніс рішення, згідно з яким було визнано недійсними десять торговельних марок Сбербанку, позбавлено останній доменного імені sberbank.ua та задоволено вимогу про заборону використовувати торговельну марку «Сбербанк».

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