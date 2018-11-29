Суд ЄС відхилив клопотання Клюєва про припинення дії санкцій проти нього



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Влітку суд Європейського союзу скасував деякі санкції проти Андрія Клюєва, але він залишився у санкційних списках

Суд розгляне, чи наявні обмежувальні заходи проти Клюєва є законними

Президент суду Європейського союзу 28 листопада відхилив клопотання колишнього голови адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва, який просив зупинити дію санкцій ЄС проти нього.

Клюєв стверджує, що ЄС не зміг перевірити достовірність інформації, наданої українською владою, коли його вносили у санкційний список.

Президент суду у відповіді Клюєву заявив, що не побачив необхідності негайного припинення дії санкцій.

Водночас він додав, що пізніше суд розгляне, чи наявні обмежувальні заходи проти Клюєва є законними.

Раніше повідомлялося, що колишній голова Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Клюєв виграв справу в загальному суді ЄС щодо анулювання санкцій проти нього за 2017-2018 роки.

Нагадаємо, 6 березня 2014 року ЄС запровадив санкції у вигляді замороження активів проти колишніх українських високопосадовців часів президентства Януковича за зловживання з державними фінансами та порушення прав людини..

У санкційному списку разом з Януковичем перебуває, зокрема, екс-глава Адміністрації президента Андрій Клюєв.

До слова, у квітні цього року суд ЄС відмовився скасовувати санкції проти Азарова.





Джерело: Радіо Свобода