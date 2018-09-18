Суд Казахстану оштрафував українського журналіста Гороховського



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Український журналіст Олександр Гороховський

Гороховський зобов'язаний виплатити приблизно 3200 гривень штрафу

Суд у Казахстані визнав журналіста, головного редактора українського сайту «Без брехні» Олександра Гороховського винним у незаконній трудовій діяльності.

Про це повідомляє informБюро.

Зазначається що суддя Хатіма Ерсенова винесла рішення визнати винним українського журналіста в порушенні частини 5 статті 517 КпАП РК (Порушення іноземцем або особою без громадянства законодавства РК в галузі міграції, що виразилося в невідповідності здійснюваної діяльності цілям, зазначеним у візі і (або) під час реєстрації в міграційній картці) .

Гороховський зобов'язаний виплатити штраф у вигляді 25 місячних розрахункових показників (МРП). Суддя знизила йому штраф на 30% і в підсумку сума склала 42 087 тенге (приблизно 3200 гривень).

Раніше повідомлялося, що 17 вересня в адміністративному суді Уральська в Казахстані почалися слухання у справі журналіста Олександра Гороховського, громадянина України, якого звинувачують в порушенні законодавства про трудову діяльність іноземців в Казахстані.

Адміністративний протокол щодо Гороховського був складений 15 вересня в одному з готелів Уральська, де проходив захід для молоді «Школа журналістики», який в поліції називають «семінаром», а організатори - «зустріччю з обміну досвідом».