  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Суд Казахстану оштрафував українського журналіста Гороховського

    • Розсилка
    Український журналіст&nbsp;Олександр Гороховський - Суд Казахстану оштрафував українського журналіста Гороховського
    Український журналіст Олександр Гороховський

    Гороховський зобов'язаний виплатити приблизно 3200 гривень штрафу

    Суд у Казахстані визнав журналіста, головного редактора українського сайту «Без брехні» Олександра Гороховського винним у незаконній трудовій діяльності.

    Про це повідомляє informБюро.

    Зазначається що суддя Хатіма Ерсенова винесла рішення визнати винним українського журналіста в порушенні частини 5 статті 517 КпАП РК (Порушення іноземцем або особою без громадянства законодавства РК в галузі міграції, що виразилося в невідповідності здійснюваної діяльності цілям, зазначеним у візі і (або) під час реєстрації в міграційній картці) .

    Гороховський зобов'язаний виплатити штраф у вигляді 25 місячних розрахункових показників (МРП). Суддя знизила йому штраф на 30% і в підсумку сума склала 42 087 тенге (приблизно 3200 гривень).

    Раніше повідомлялося, що 17 вересня в адміністративному суді Уральська в Казахстані почалися слухання у справі журналіста Олександра Гороховського, громадянина України, якого звинувачують в порушенні законодавства про трудову діяльність іноземців в Казахстані.

    Адміністративний протокол щодо Гороховського був складений 15 вересня в одному з готелів Уральська, де проходив захід для молоді «Школа журналістики», який в поліції називають «семінаром», а організатори - «зустріччю з обміну досвідом».

    ЗМІ суд Казахстан штраф суддя журналіст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ