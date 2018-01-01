Суд не дозволив захисту Януковича поставити запитання Порошенку в Адміністрації президента

Суд відмовив захисту у задоволенні заявленого ними клопотання

Оболонський районний суд відмовив стороні захисту екс-президента Віктора Януковича в особистій присутності, а не у режимі відеоконференції допитати в статусі свідка президента України Петра Порошенка. «Щоб забезпечити належне право на захист, захист просить, щоб частина адвокатів разом із працівниками суду поїхала до Адміністрації президента



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Віталій Сердюк, захисник Януковича

Суд відмовив захисту у задоволенні заявленого ними клопотання

Оболонський районний суд відмовив стороні захисту екс-президента Віктора Януковича в особистій присутності, а не у режимі відеоконференції допитати в статусі свідка президента України Петра Порошенка.

«Щоб забезпечити належне право на захист, захист просить, щоб частина адвокатів разом із працівниками суду поїхала до Адміністрації президента для можливості безпосередньо поставити йому запитання», — сказав адвокат Віталій Сердюк.

У свою чергу сторона обвинувачення висловила заперечення на заявлене клопотання, оскільки «жодною нормою законодавства не передбачено формату виїзного засідання, тим більше для адвокатів».

Заслухавши думки сторін, суд відмовив захисту у задоволенні заявленого ними клопотання.

«Шановний захист, ми, напевно, маємо різні кримінально-процесуальні кодекси або ви по-іншому його читаєте. Тому суд вважає ваше клопотання необґрунтованим і в його задоволенні відмовляє», — сказав головуючий у процесі суддя Владислав Дев'ятко.

Перед тим суд також відповів відмовою на пропозицію сторони захисту про перенесення допиту президента на будь-який зручний для нього час - аби він міг особисто з'явитися у суді.