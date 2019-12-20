Суд обрав ексдепутату Ради Сольвару запобіжний захід у вигляді застави 361 тис. грн



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НАБУ і САП розпочали розслідування стосовно Руслана Сольвара у жовтні 2018 з публікаціями у ЗМІ

Рішення було прийнято 19 грудня

Вищий антикорупційний суд обрав колишньому депутату Верховної Ради Руслану Сольвару («Блок Петра Порошенка»), підозрюваному в незаконному одержанні 361 тис. гривень компенсації за оренду житла в Києві, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 361 тис. гривень.

Про це повідомила спікер Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Ольга Постолюк.

За її словами, рішення було прийнято 19 грудня.

Суд повністю задовольнив клопотання САП, яка просила обрати Сольвару заставу 361,5 тис. гривень.

Як повідомляось, на днях Національне антикорупційне бюро повідомило колишньому депутату Верховної Ради від «Блоку Петра Порошенка» Руслану Сольвару про підозру в незаконному одержанні 361 тис. гривень компенсації за оренду житла в Києві.