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    Незаконна компенсація за житло: НАБУ повідомило екснардепу про підозру в одержанні 361 тис. грн

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    Руслану Сольвару повідомили про підозру&nbsp;<span>&nbsp;в незаконному одержанні грошової компенсації за оренду&nbsp;<span>номера в готелі &laquo;Київ&raquo;</span></span> - Незаконна компенсація за житло: НАБУ повідомило екснардепу про підозру в одержанні 361 тис. грн
    Руслану Сольвару повідомили про підозру  в незаконному одержанні грошової компенсації за оренду номера в готелі «Київ»

    За даними ЗМІ, підозрюваним у незаконному одержанні 361 тис. грн компенсації за оренду житла в Києві є ексдепутат від «Блоку Петра Порошенка» Руслан Сольвар

    Національне антикорупційне бюро повідомило колишньому депутату Верховної Ради про підозру в незаконному одержанні 361 тис. гривень компенсації за оренду житла в Києві. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

    За даними пресслужби, яка не вказує прізвища ексдепутата, йому повідомили про підозру в необґрунтованому одержанні з державного бюджету шляхом зловживання владою понад 361 тис. грн компенсації вартості найму номера в готелі «Київ».

    У повідомленні наголошується, що в листопаді 2014 року ексдепутат отримав у користування номер у готелі «Київ» за рахунок держбюджету в зв'язку з тим, що не мав власного житла у столиці.

    Однак, як встановило слідство, на початку березня 2017 року він отримав у спадок квартиру в Києві, проте не повідомив про цей факт Управлінню справами апарату Верховної Ради, тому й надалі отримував компенсаційні виплати з держбюджету.

    І тільки в жовтні 2018 року, після низки публікацій у ЗМІ, відмовився від одержання коштів.

    За ці 1,5 року, як встановило слідство, депутат безпідставно одержав більше ніж 361 тис. гривень компенсації за найм житла.

    Дії особи кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

    Розслідування зазначених фактів НАБУ і САП розпочали в жовтні 2018 з публікаціями у ЗМІ.

    Водночас за даними ЗМІ, підозрюваним у незаконному одержанні 361 тис. грн компенсації за оренду житла в Києві є ексдепутат від «Блоку Петра Порошенка» Руслан Сольвар.

    Зазначимо, що напередодні за вчинення аналогічного злочину детективи НАБУ та прокурори САП повідомили про підозру іншому колишньому народному депутату України - Дмитру Колесникову (фракція «Опозиційний блок»).

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    Київ Опозиційний блок депутат НАБУ САП житло розслідування
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