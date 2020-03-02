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    Суд обрав запобіжний захід колишньому заступникові голови Служби зовнішньої розвідки

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    Суд обрав запобіжний захід колишньому заступникові голови Служби зовнішньої розвідки

    Пашковському призначили заставу в 168 тис. гривень

    Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому першому заступникові голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Павлу Пашковському, який підозрюється у розтратах 2,2 млн гривень. Про це йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Facebook.

    Повідомляється, що суд призначив Пашковському заставу в розмірі 168 тисяч гривень. Також запобіжний захід обрано колишньому співробітникові СЗР та виконувачу обов'язків директора держпідприємства.

    «Суд частково задовольнив клопотання прокурорів і детективів і застосував до колишнього заступника голови СЗРУ запобіжний захід у вигляді застави в сумі 168 тис. гривень, колишньому службовцю СЗРУ – 60 тис. гривень застави, та в. о. директора держпідприємства – 231 тис. гривень застави», – повідомили в САП.

    Нагадаємо, 26 лютого Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило підозру одному з колишніх керівників Служби зовнішньої розвідки. Його звинувачують у розтраті 2,2 млн гривень бюджетних коштів на державних закупівлях. Зокрема Пашковський, а також ексчиновник СЗР і виконувач обов'язки керівника державного підприємства організували державну закупівлю обладнання, яке фактично неможливо було поставити.

    розвідка суд НАБУ САП Антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд
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